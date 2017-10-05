В Спасском районе мужчина заплатит 20 тыс за попытку подкупа инспектора

В Пензенской области 30-летний водитель заплатит 20 тысяч рублей за попытку подкупа.

«Утром 6 сентября мужчину на автомобиле Lada Largus остановил инспектор ГИБДД отделения МВД России по Спасскому району. В салоне машины находились трое иностранных граждан, у которых истек срок пребывания на территории РФ», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Чтобы полицейский не забрал пассажиров в отделение и не составил протокол, водитель попытался передать инспектору ГИБДД взятку в размере 1500 рублей.

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил.