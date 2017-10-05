Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев занял 9 строчку медиарейтинга губернаторов ПФО
В Пензе ликвидируют свалку на ул. Краснознаменной
Пензенский нарколог Юрий Уткин представляет регион в Москве
Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем учителя
В Пензе в школе № 66, детсаде № 124 и дворце творчества мерзнут дети
В Сети появилось видео опасной езды на ул. Тамбовской
Глава города поздравил учителей с профессиональным праздником
Геннадий Гендлин дал высокую оценку работы пензенских ревматологов
В Пензе на антинаркотические инициативы могут выделить 100 тыс руб
Иван Белозерцев: Медикам необходимо повышать уровень квалификации

В Спасском районе мужчина заплатит 20 тыс за попытку подкупа инспектора

5 октября в 10:05 264 просмотра

В Пензенской области 30-летний водитель заплатит 20 тысяч рублей за попытку подкупа.

«Утром 6 сентября мужчину на автомобиле Lada Largus остановил инспектор ГИБДД отделения МВД России по Спасскому району. В салоне машины находились трое иностранных граждан, у которых истек срок пребывания на территории РФ», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Чтобы полицейский не забрал пассажиров в отделение и не составил протокол, водитель попытался передать инспектору ГИБДД взятку в размере 1500 рублей.

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics