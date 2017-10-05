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Виктор Кувайцев поздравил педагогов с праздником

5 октября в 10:07 258 просмотров

Глава администрации города Виктор Кувайцевв поздравил пензенских педагогов с Днем учителя.

«Вы — представители одной из самых нужных и самых сложных профессий, движущая сила, крепкая, надежная опора нашего образования. Вы, дорогие учителя, — настоящие хранители знаний, люди богатейшей души и большого сердца. Сколько нужно доброты, терпения и мудрости, чтобы работать с детьми.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, опыту и таланту, любви к детям формируются их нравственные, гражданские и патриотические ориентиры, в полной мере раскрываются и реализуются способности», — отмечено в поздравлении.

Кроме того, Виктор Кувайцев пожелал работникам образования здоровья, счастья и энергии для новых идей, свершений и побед, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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