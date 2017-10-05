Пензенский «Дизелист» обыграл «Северских волков»

Первый гостевой матч чемпионата Национальной молодежной хоккейной лигизавершился со счетом 3:1.

«Дизелист» смог воплотить свое игровое преимущество в забитую шайбу на последней минуте первого периода. Во втором периоде пензенская молодежка выходит вперед, счет на 2:0. В третьем периоде — еще одна шайба в воротах хозяев льда. Счет становится 3:0. Хозяева забивают гол престижа и матч заканчивается", — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

В составе пензенского клуба отличились Сергей Сулев, Антон Антонов и Максим Чумаков.

5 октября пройдет вторая встреча (0+) игроков «Дизелиста» и «Северских волков».