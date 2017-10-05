В Сети появилось видео опасной езды на ул. Тамбовской

На записи видно, что вечером на улице Тамбовской водитель дорогого внедорожника пересек сплошную, заехал на островок безопасности и проехал по полосе встречного движения.

Подписчики оставили в комментариях мнения о маневре.

«Там сейчас многие так ездят, потому что раньше разметка другая была, сам недавно почти так же газанул, только потом понял, что это встречка», — написал Alex.

«Автор выкладывает нарушение, но при этом едет медленно, а это — создание аварийной ситуации, неуверенное вождение», — высказался Сергей.