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В Минздраве РФ разработали проект справки о смене пола

6 октября в 17:49 92 просмотра
, подтверждающий изменение пола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ на портале правовых проектов для обсуждения.

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Российский Минздрав разработал проект медицинской справки, подтверждающий изменение пола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ на портале правовых проектов для обсуждения.

Согласно опубликованному Минздравом проекту, выдавать справку возможно по решению врачебной комиссии. В ней будет фиксироваться, что «произошла половая переориентация».

Сменить пол можно будет только после наблюдения у психиатра не менее полутора лет.

Справку сможет выдавать врачебная комиссия. В ее состав должны входить врач-психиатр, врач-сексолог и медицинский психолог.

Предполагается, что в случае положительного заключения пациенту выдадут справку установленного образца. Ее можно будет предоставить в ЗАГС для смены документов, включая свидетельство о рождении и паспорт.

Сейчас такие изменения в удостоверяющие личность документы можно внести на основании решения суда.


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