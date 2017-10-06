В Минздраве РФ разработали проект справки о смене пола

Согласно опубликованному Минздравом проекту, выдавать справку возможно по решению врачебной комиссии. В ней будет фиксироваться, что «произошла половая переориентация».
Сменить пол можно будет только после наблюдения у психиатра не менее полутора лет.
Справку сможет выдавать врачебная комиссия. В ее состав должны входить врач-психиатр, врач-сексолог и медицинский психолог.
Предполагается, что в случае положительного заключения пациенту выдадут справку установленного образца. Ее можно будет предоставить в ЗАГС для смены документов, включая свидетельство о рождении и паспорт.
Сейчас такие изменения в удостоверяющие личность документы можно внести на основании решения суда.