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В Пензе полицейские пытались договориться с мужчиной, державшим заложниц

6 октября в 20:15 386 просмотров
, который насильно удерживал в сауне на ул. Бакунина трех женщин.

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В Пензе сотрудники полиции и спецподразделений Росгвардии пытались договориться с мужчиной, который насильно удерживал в сауне на ул. Бакунина трех женщин.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, сначала по сообщению об удержании граждан в сауне на место прибыли наряды групп задержания вневедомственной охраны. Они заблокировали доступ к зданию и оцепили территорию вокруг него.

Сотрудники правоохранительных органов пытались выйти на связь со злоумышленником, однако переговоры не дали результата. Бойцы СОБРа штурмовали здание и, используя светошумовые гранаты, проникли в помещение. В результате действий бойцов мужчину 1985 года рождения удалось задержать, его передали полицейским.

Напомним, ИА «Пенза-Пресс» ранее сообщало об оцеплении территории «горбатого» моста в центре города. В УМВД рассказали о том, что злоумышленника удалось поймать и в ходе инцидента никто не пострадал. В СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Фотография: Фото Олега Сысоева

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