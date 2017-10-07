Айрапетян вышел в полуфинал Кубка мира по шорт-треку

В Голландии в городе Дордрехт проходит второй этап Кубка мира-2017/18 по шорт-треку (0+).

Участие в соревнованиях принимает пензенский спортсмен Денис Айрапетян, являющийся воспитанником Центра спортивной подготовки Пензенской области.

Он вышел в полуфинал на 1500 м, пройдя два раунда отбора, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Третий и четвертый этапы Кубка (0+) пройдут 9−12 ноября в китайском Шанхае, а с 16 по 19 ноября — в Сеуле (Южная Корея).

«По результатам определят квоты стран для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018», — отмечали ранее в пресс-службе ведомства.