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В Пензе иномарка вырулила на дорогу через две сплошные

9 октября в 14:15 178 просмотров
, как иномарка выезжает с прилегающей территории, пересекая две сплошные линии разметки.

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Нарушитель Правил дорожного движения попал в объектив регистратора. На кадрах видно, как иномарка выезжает с прилегающей территории, пересекая две сплошные линии разметки.

Видео разместили в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». События разворачиваются около одного из самых оживленных перекрестков в городе на улице Суворова. Легковой автомобиль выезжает от торгового центра, но вместо того, чтобы повернуть направо, водитель нарушил правила и проехал через сплошные.

Судя по комментариям, пензенцы привыкли к подобным нарушениям.

«Первый раз что ли? Не он первый, не он последний», — написала подписчица группы Светлана.
«Никому не помешал. И так сойдет», — констатировал пользователь Григорий.

По закону, за пересечение двойной сплошной при выполнении поворота налево водителю автомобиля может грозить штраф до 1500 рублей.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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