Учительница из мокшанской школы представила область на конкурсе в Сочи (видео)

С 24 сентября по 5 октября в Сочи и Москве проходил финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2017». В этом году второй раз подряд в конкурсе приняли участие педагоги из 85 регионов России, в том числе на соревнование попали 12 педагогов из сельских школ. Пензенскую область на празднике педагогического мастерства представляла учительница мокшанской школы № 1 Анна Макарова.

На родной земле педагога мокшанской школы № 1 Анну Макарову ждал теплый прием. Последние две недели учительница русского языка провела вдали от дома — в Сочи и Москве, где проходил 28 ежегодный всероссийский конкурс «Учитель года — 2017».

«По-настоящему тепло не в Сочи, а дома, среди вас», — отметила она.

«Мы горды Анной Владимировной. Понимаем, какой большой труд, и важные вещи она реализовала на этом конкурсе, превозмогая себя. Искренние слова благодарности образованию Мокшанского района за то, что вы вырастили такого талантливого педагога», — сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

За звание «учитель года» боролись 85 педагогов из разных уголков страны. Среди них было больше всего преподавателей русского языка и литературы — 16, а также 14 учителей истории, права и обществознания. На заочном этапе преподаватели разрабатывали личный сайт, а также писали эссе.

В ходе очного этапа на базе сочинской школы № 100 каждый педагог провел открытый урок, а также представил на суд жюри методический семинар. Далее из 85 участников судьи выбрали 15 лауреатов, для которых продолжались испытания — мастер-класс для коллег, выступление на педсовете и представление собственного образовательного проекта. По итогам этого этапа была отобрана пятерка победителей, а уже в Москве было названо имя абсолютного победителя.

«За 13 дней я пообщалась с огромным количеством умных и интересных людей. Впечатлений очень много, они все разные, но очень яркие и уже сейчас не смотря на то, что было невероятно тяжело, ощущается легкая грусть от того, что все это закончилось», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 1 Мокшана Анна Макарова.

По словам педагога, конкурс стал площадкой по обмену опытом и стимулом к дальнейшему развитию. В ходе празднования Дня учителя в Мокшанском районе Анну Макарову наградили благодарностью регионального министерства образования, сообщает телеканал «Экспресс».