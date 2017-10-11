Пензенские школьники сразятся в настольный теннис

С 11 по 18 октября в Пензе пройдут игры предварительного этапа соревнований по настольному теннису в рамках городской спартакиады школьников в 2017—2018 учебном году (0+).

В Ленинском районе состязания пройдут 11 октября во дворце спорта «Рубин», в Первомайском районе — 13 и 14 октября в ФОКе «Надежда». В Железнодорожном районе соревнования состоятся 16 октября в средней школе № 66 и в Октябрьском районе — 17 и 18 октября в школе № 18.

«Игры начнутся в 14.00», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Команды, занявшие с первого по третье места, а в Октябрьском районе — с первого по пятое, станут участниками городского финала, который пройдет 27 и 28 октября в ФОКе «Надежда».