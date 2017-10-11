Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские школьники сразятся в настольный теннис
Российская команда с Айрапетяном заняла пятое место на кубке мира
В Пензе выберут лучших юных гимнасток
Денис Аблязин стал вторым на чемпионате мира в Канаде
Айрапетян вышел в полуфинал Кубка мира по шорт-треку
Пензенский «Дизель» уступил петербургскому «СКА-Нева»
Пензенский «Дизелист» второй раз обыграл «Северских волков»
В Пензу доставили кубок Чемпионата мира по футболу
Пензенский «Дизелист» обыграл «Северских волков»
В Пензу привезут легендарный кубок Чемпионата мира по футболу

Пензенский «Дизель» обыграл «Горняк»

11 октября в 17:59 108 просмотров
«Дизеля» обыграли клуб «Горняк» в Учалах.

" data-title="Пензенский «Дизель» обыграл «Горняк» — Пенза-пресс, рунет за день">

11 октября хоккеисты пензенского «Дизеля» обыграли клуб «Горняк» в Учалах.

«В первом периоде Илья Ямкин открыл счет (0:1), а во втором отрезке матча командированный из ХК «Сочи» Руслан Педан увеличил преимущество в счете до комфортного (0:2). «Горняк» ответил лишь одной шайбой во втором периоде (1:2). В третьем периоде «желто-синие» отстояли свои ворота и довели матч до победы», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

«Горняк» (Учалы) — «Дизель» (Пенза) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Шайбы забили Никита Сетдиков в паре с Ильей Ямкиным и Руслан Педан.

Пензенская команда набирает 13 очков в 11 сыгранных матчах и отправляется в Орск. Там 13 октября она встретится (0+) с «Южным Уралом», который расположен в верхней половине турнирной таблицы.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics