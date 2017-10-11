Пензенский «Дизель» обыграл «Горняк»

«В первом периоде Илья Ямкин открыл счет (0:1), а во втором отрезке матча командированный из ХК «Сочи» Руслан Педан увеличил преимущество в счете до комфортного (0:2). «Горняк» ответил лишь одной шайбой во втором периоде (1:2). В третьем периоде «желто-синие» отстояли свои ворота и довели матч до победы», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

«Горняк» (Учалы) — «Дизель» (Пенза) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Шайбы забили Никита Сетдиков в паре с Ильей Ямкиным и Руслан Педан.

Пензенская команда набирает 13 очков в 11 сыгранных матчах и отправляется в Орск. Там 13 октября она встретится (0+) с «Южным Уралом», который расположен в верхней половине турнирной таблицы.