В Пензе определятся самые сильные гимнасты округа

С 16 по 18 октября во дворце спорта «Буртасы» пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек по программам первого и второго разрядов (0+).

За медали будут бороться мальчики 11−13 лет и девочки 9−12 лет. Победителей определят в командном первенстве и личном многоборье по сумме выступлений за два дня, в заключительный день соревнований пройдут финалы в отдельных видах многоборья.

Пензенскую область будут представлять 15 спортсменов.