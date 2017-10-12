В Пензе определятся самые сильные гимнасты округа

За медали будут бороться мальчики 11−13 лет и девочки 9−12 лет. Победителей определят в командном первенстве и личном многоборье по сумме выступлений за два дня, в заключительный день соревнований пройдут финалы в отдельных видах многоборья.
Пензенскую область будут представлять 15 спортсменов.
По итогам состязаний будет сформирована сборная команда округа для участия в первенстве России, которое также пройдет в «Буртасах», сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий СШОР по гимнастике им.