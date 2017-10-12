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В Пензе определятся самые сильные гимнасты округа

12 октября в 09:51 248 просмотров
«Буртасы» пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек по программам первого и второго разрядов (0+).

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С 16 по 18 октября во дворце спорта «Буртасы» пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек по программам первого и второго разрядов (0+).

За медали будут бороться мальчики 11−13 лет и девочки 9−12 лет. Победителей определят в командном первенстве и личном многоборье по сумме выступлений за два дня, в заключительный день соревнований пройдут финалы в отдельных видах многоборья.

Пензенскую область будут представлять 15 спортсменов.

По итогам состязаний будет сформирована сборная команда округа для участия в первенстве России, которое также пройдет в «Буртасах», сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий СШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой.


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