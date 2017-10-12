Белозерцев: Нужно завершить работы на «Зените» за 2,5 месяца

Глава региона отметил, что реконструкцию необходимо завершить до конца года, и призвал ускорить темпы работ по внешнему благоустройству, предупредив о том, что в регион скоро придут дожди.

«В Москве уже идут дожди, через два-три дня они придут к нам. Пока хорошая погода, надо увеличить количество людей», — сказал он.

Также Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо сохранить поле в зимний период и не дать траве промерзнуть, чтобы к Чемпионату мира она была в идеальном состоянии. Для этого, добавил мэр Пензы Виктор Кувайцев, необходимо запустить котельную, которая обеспечит подогрев поля.

«Оборудование [котельной] смонтировано на 70%, ждем доставки дымовой трубы. Все остальное готово к подключению», — отметил глава администрации города.

Основной объем работ, по его словам, сейчас сосредоточен в административном здании: необходимо сделать тепло- и пароизоляцию на крыше для того, чтобы заниматься внутренней отделкой при любых погодных условиях.

Также Виктор Кувайцев сообщил о том, что сейчас ведутся работы по монтажу освещения стадиона.

«Мы получили замечания от специалистов, что надо переформатировать сами светильники. Заказали достаточно современные, соответствующие требованиям FIFA. С ними мы будем иметь ту освещенность, которая нужна», — отметил он.

Иван Белозерцев призвал в ближайшее время благоустроить участки, прилегающие к территории стадиона, а также провести кронирование деревьев.

«Считаю, что удастся справиться с поставленной задачей и успеть к установленному сроку. Крыша есть, коммуникации подведены, гидроизоляция есть. Но времени у нас все равно мало остается — 2,5 месяца, нам, как всегда, не хватает 7−10 дней. Из перинатального центра освобождаются люди — пусть едут сюда и здесь работают. Большой объем работ уже проведен, до конца года мы должны выполнить контракт и сдать объект в эксплуатацию. Надо завершить работы по благоустройству, пока погодные условия позволяют. Это главная задача», — подчеркнул губернатор.

Он поручил еженедельно проводить планерки по реконструкции стадиона, а главе регионального минстроя Александру Гришаеву — лично приезжать и контролировать ход работ.