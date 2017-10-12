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Белозерцев: К первому мая фасад Спасского собора должен быть готов

12 октября в 16:47 136 просмотров
, завершая рабочую поездку по строящимся объектам регионального центра, посетил Спасский кафедральный собор.

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12 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, завершая рабочую поездку по строящимся объектам регионального центра, посетил Спасский кафедральный собор.

Глава региона обсудил с владыкой Серафимом, представителями организации-подрядчика, главным архитектором Пензенской области Леонидом Иоффе и главой минстроя Александром Гришаевым работы по завершению наружной отделки храма. Было отмечено, что выбранные материалы и технологии для облицовки цоколя здания позволят вести работы в любую погоду.

«Будем работать зимой, чтобы к первому мая весь фасад был готов и мы могли приступить к чистовому благоустройству территории», — нацелил глава региона, добавив, что процесс не нужно затягивать.

Губернатор призвал в ближайшее время приступить к горизонтальной планировке территории, прилегающей к храму.

«Мы завезем в этом году песок, сделаем черновую горизонтальную планировку, чтобы весной можно было выходить на работы по благоустройству. На этих выходных планируйте субботник, позовите жителей районов города. Пусть владыка Серафим проведет 15-минутный молебен перед началом работ, расскажет о строительстве храма. Надо делать все правильно, так, чтобы для людей это было и приятно, и полезно», — сказал Иван Белозерцев.

Также он поручил организовать удобные пешеходные пути к храму и провести кронирование деревьев возле него, чтобы собор был виден со всех сторон.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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