Наживаться на детях? Пензецы возмущены введением комиссии за пополнение школьной карты

Родители пензенских школьников удивлены и возмущены — дети принесли из школы уведомления о том, что с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание, будет взиматься комиссия, хотя изначально этого якобы не предполагалось . То есть фактически школьное питание вырастает в цене. Почему принято такое решение, и куда будут направляться отчисления, выяснили журналисты ИА «Пенза-Пресс».

«Через ребенка передали уведомление о том, что при пополнении карты питания «Электронная школа» будут взимать комиссию — от 1 до 3%. Это вообще нормально? Неплохие деньги набегают в итоге, что за дела? Получается, в результате питание выходит дороже. Куда эти деньги будут направляться? Это вообще на законных основаниях? Есть какой-то документ, обязывающий это делать? Почему принято такое решение?» — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Когда всех в добровольно-принудительном порядке переводили на питание по картам, говорили, что все бесплатно, а теперь за пополнение ввели комиссию. Прошу разъяснить, почему нам навязывают платные услуги, можно ли сделать пополнение через терминалы в школе бесплатным или вообще отказаться от этих карт. Я не готова платить дополнительные деньги за 100% «бесплатные услуги». А ездить пополнять карту в офис «Арциса» и стоять там в очередях — просто нереально», — возмутилась еще одна пензячка.

«Не зря лоббировали эти карты», — отметил горожанин.

Судя по информации в уведомлениях, без комиссии пополнить карту на питание можно будет только двумя способами: в системе «Кузбанк-онлайн» и в офисе МУП «Арцис», являющемся оператором системы. В остальных случаях родителям придется отстегивать комиссию.

Получается, если в месяц вы будете тратить 2000 рублей, то комиссия через терминалы в школах составит около 20 рублей. К примеру, в школе учится около 1000 человек. Общая сумма добежит до 20 000 рублей, а в масштабах города возрастет многократно.

Как пояснили ИА «Пенза-Пресс» в МУП «Арцис», комиссия была и раньше — для тех, кто пополнял счет через «Сбербанк». Теперь же платить процент будут и те, кто кладет деньги на карту через терминалы банка «Кузнецкий» и системы «Пензаплат».

В уведомлении указан номер, по которому можно обратиться с вопросами о взимании комиссии в ООО «Пензаплат». Там объяснили, что мера введения комиссии — вынужденная.

По словам представительницы компании, комиссия будет взиматься с 15 числа в размере 1%, но не менее 10 рублей. Данная мера является вынужденной, так как большие затраты — на обслуживание. Она отметила, что решение принято в администрации города Пензы, заместителем главы администрации А. А. Шевченко , «Арцисом», который обслуживает [систему], Анфаловым Ю. В. Деньги будут направлены на развитие системы: технологическое обслуживание и модернизацию оборудования [запись разговора есть в распоряжении редакции].

Только что планируется модернизировать за такие колоссальные деньги — вопрос.

Однако и в МУП «Арцис», и в управлении образования опровергли информацию о том, что решение было принято их структурами.

Как отметил директор МУПа Юрий Анфалов, установление комиссии — это полностью вопрос агентов.

«Рынок диктует условия процентов, агент вправе установить любые взаимоотношения. Мы не можем это никак запретить. У нас есть процент внутренний, мы им его платим, он составляет 0,8%. Раньше эта система работала, с 15 октября они посчитали, что за 0,8% они систему содержать не могут и процент увеличили, это их право. Ни администрация, ни управление образования, ни школа, ни «Арцис» не могут повлиять на агентов», — пояснил он и подчеркнул, что ситуация никакого отношения к системе «Электронная школа» не имеет, она продолжает быть бесплатной для родителей.

Его словам подтверждает и главный специалист общего отдела управления образования Пензы Елена Обвинцева.

«Пензенские платежные системы» являются коммерческой организацией и, к сожалению, мы на них влиять не можем, что-то приказывать, запрещать, и городская администрация, в том числе. Сначала они [агенты] сообщили о том, что планируют ввести комиссию с 1 октября, объясняя это тем, что им экономически невыгодно стало участие в системе, так как их оборудование стареет и требует обслуживания, замены — на это нужны деньги, а вознаграждения 0,8%, которое они получают с организаторов питания, им не хватает", — рассказала она.

Елена Обвинцева отметила, что буквально был поставлен ультиматум: либо комиссия за плату устанавливается, либо терминалы убирают из школ.

«Мы собрали совещание в администрации, свою позицию однозначно высказали, что являемся противниками этого. Нам удалось выиграть две недели, чтобы собрать ответственных по образовательным учреждениям, провести совместное совещание и дать разъяснения. Плюс МУП «Арцис» проработал альтернативные варианты оплаты без комиссии. Также мы прорабатывали вариант привлечения других агентов, «Арцис» направлял письмо в шесть банков, чтобы те поставили свои терминалы. Пока никто, кроме «Сбербанка», не ответил, а они сказали, что невыгодно ставить терминалы. Мы тоже против комиссии, но «Пензаплат» — структура коммерческая», — рассказала она.

На вопрос, возможно ли дальнейшее повышение процента комиссии, собеседники агентства в один голос заявили, что нет.

«И так катастрофа», — прокомментировали в «Пензаплат».

Юрий Анфалов отметил, что даже если это и произойдет, то клиентов у таких агентов просто не будет, никто не станет пользоваться их услугами.

«У нас до этого было много проблем с «Пензаплатом» технического плана: купюры не принимались, чеки не выдавались. Я считаю, что потребитель в итоге выберет тот способ оплаты, который ему удобен: если надо заплатить без комиссии и прийти в «Арцис», пусть приходит», — пояснил он.

«Я думаю, что на поднятие процента не пойдут, если будет высокий процент, они будут не нужны», — предположила Елена Обвинцева.



Получается, выхода нет: пополнять карту в школах с 15 октября можно будет только заплатив комиссию. А с 2018 года еще и само питание может подорожать, а это значит, что вырастет и процент отчислений. Кому это может быть выгодно?.