Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области (видео)

Во дворце детского и юношеского творчества состоялась ярмарка ученических мест «Абитуриент-2018». Она завершила областную Декаду профориентации. В течение 10 дней специалисты центра занятости населения региона проводили для старшеклассников тренинги, классные часы и экскурсии. В заключительный день сотни пензенских школьников познакомились с организациями профессионального образования, где они, возможно, продолжат обучение.

Некоторые из них уже точно знают, кем хотят стать во взрослой жизни. Многим еще предстоит определиться. Какая профессия по душе, и на какую специальность пойти учиться после школы — сделать нелегкий выбор этим ребятам нужно уже совсем скоро. В этом ученикам 9−11 классов помогает минтруд и центры занятости населения региона. Для школьников организовали ярмарку ученических мест. Она стала итогом областной Декады профориентации.

«В рамках этой декады ребята имели возможность посетить с экскурсией ведущие предприятия Пензы, рабочие семинары, профориентационные тренинги и они имели возможность получить информацию о рынке труда на территории Пензенской области», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

В течение 10 дней школьников знакомили с востребованными профессиями. Известно, что в базе открытых вакансий большинство — это рабочие специальности. Машинисты, сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ — именно эти специалисты нужны на предприятиях. Причем все эти профессии — высокооплачиваемые. Однако, школьники — романтики: сейчас они думают не о размере заработной платы, а о том, что работа, в первую очередь, должна приносить удовольствие.

Все-таки статистика показывает, что 50% школьников выбирают именно рабочие профессии и идут учиться в колледжи, получая затем высшее образование.

«Много выпускников идут получать высшее образование в вуз по разным формам — на очную, вечернюю, заочную. Многие идут на заочную, потому что уже на четвертом курсе трудоустраиваются по специальности», — пояснила ответственный за профориентацию технологического коллежда ПензГТУ Юля Волкова.

На ярмарке школьники познакомились с 20 организациями профессионального образования. Так же ребята стали участниками семинара «Сделай свой выбор», который провели представители ведущих предприятий региона, сообщает телеканал «Экспресс».