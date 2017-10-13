Пензенцы отправились на фестиваль молодежи (видео)

15 октября в России откроется Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Напомним, что он пройдет в двух городах — в Москве и Сочи, соберет несколько десятков тысяч участников из сотни стран. 50 самых активных и творческих молодых людей из Пензы сегодня, 13 октября, на поезде отправились в путь — до столицы зимней Олимпиады.

Наконец этот день настал. Десятки девушек и юношей ждали его с нетерпением. Молодые пензенцы отправляются в Сочи — на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

«Я все утро переживала, в панике искала вещи, сейчас немного успокоилась. Жду начала мероприятия и когда мы уже сядем в поезд», — сказала Анна Воронова.

50 человек — молодые инженеры, журналисты и фотографы, спортсмены и ученые, IT-специалисты, предприниматели и преподаватели уже через два дня будут работать на 30 площадках — участвовать в соревнованиях, мастер-классах, тренингах. Проводить молодых активистов пришли родители и друзья.

У студента колледжа архитектуры и строительства Романа Игнатьева — своя группа поддержки. Пожелать ему счастливого пути захотели почти все однокурсники.

«Я сначала даже не думал, что могу в Сочи поехать, мне рассказали об этом примерно месяц назад. Площадки у меня «WorldSkills»», — рассказал он.

Заряжаться позитивом участники начали уже в здании вокзала. Перед отправкой они провели флешмоб — станцевали и спели. Это путешествие для каждого — настоящий праздник.

«Я очень счастлив, один выпускник ПГУ вошел в оргкомитет подготовки фестиваля. И он даже летал на Кубу в свое время, чтобы отстаивать интересы России, чтобы 19-й фестиваль был проведен именно в России. Я рад, что пензенские ребята получили возможность поучаствовать в фестивале», — поделился заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Пензенкая делегация прибудет в Сочи в 5.00 в день торжественного открытия фестиваля — 15 октября. Всемирный форум продлится неделю. Активисты Пензы уверены, что вернуться уже совершенно другими людьми — с огромным багажом знаний, с еще большим списком идей и планов и с яркими эмоциями на всю жизнь, сообщает телеканал «Экспресс».