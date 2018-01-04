Получаем имущественный вычет. Ликбез от «Пенза-Пресс»

Не все пензенцы знают, что могут вернуть часть средств, потраченных на покупку жилья. А также то, что деньги можно получить и с уплаченных процентов по жилищному кредиту. Рассказываем, как реализовать свои права на имущественный налоговый вычет при покупке имущества, и какие тонкости стоит при этом учитывать.

Что такое имущественный вычет?

Имущественный налоговый вычет — это возможность возместить часть расходов, связанных с приобретением жилья.

Рассчитывается он по следующей формуле:

Имущественный налоговый вычет = фактически произведенные расходы x 13%,

где

— фактически произведенные расходы — это расходы, связанные с приобретением либо строительством объекта недвижимости — квартиры, жилого дома, комнаты, включая расходы по уплате процентов по займу, оформленному на покупку жилья

— 13% - это отчисления по налогу на доходы физических лиц.

Вычет можно получить по окончании налогового периода (года) в налоговой инспекции по месту жительства или в течение года по месту работы, представив своему работодателю подтверждение права на имущественный вычет, которое выдает налоговый орган, пояснили в пресс-службе регионального УФНС.

Кто может претендовать на вычет?

Имущественный вычет может получить любой налогоплательщик при покупке / строительстве на территории Российской Федерации жилья и при наличии доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

Сколько я смогу вернуть?

Расходы, включаемые в состав имущественного налогового вычета, подразделяются на две части:

— расходы на приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, но не более предельной суммы 2 000 000 рублей, то есть фактически на руки можно получить 260 000 руб. (2 000 000×13%);

— расходы на погашение процентов по целевым кредитам, израсходованным на приобретение жилья. В случае если договор займа оформлен до 1 января 2014 года, верхний предел не ограничен, если позже — не более 3 000 000 руб. Таким образом, при оформлении кредитного договора после 1 января 2014 года на руки можно получить 390 000 руб. (3 000 000×13%)

Но стоит помнить, что в год можно вернуть только ту сумму налога на доходы физических лиц, которую вы заплатили в бюджет. Например, если ваша зарплата за год составила 240 000 рублей, то в год вы заплатили налога — 31 200 рублей. Именно на эту сумму вы и можете претендовать в этом году. Если зарплата увеличится или снизится, то соответственно сумма налога к возврату изменится.

Как правило, за один налоговый период (календарный год) получается использовать только часть имущественного вычета, неиспользованный остаток имущественного вычета можно перенести на последующие годы.

Важно! Если имущественный вычет вы можете получать с нескольких объектов недвижимости, пока не доберете до максимальной суммы, то вычет по процентам может быть предоставлен только в отношении одного объекта жилого недвижимого имущества.

Как получить имущественный вычет?

Для получения имущественного вычета необходимо собрать пакет документов. Этим стоит заняться в январе, чтобы к лету уже деньги получить. Раньше документы собрать не получится, так как налоговый период (год) еще не будет закрыт.

Пакет документов для имущественного вычета в связи с приобретением жилья:

— заявление;

— справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

— налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);

— договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них либо договор о приобретении прав на квартиру, комнату в строящемся доме, либо договор о долевом участии в строительстве квартиры;

— акт о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику (в случае долевого участия в строительстве жилья);

— документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них (то есть свидетельство о государственной регистрации права);

— платежные документы о фактической оплате произведенных расходов (банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, квитанции к приходным кассовым ордерам, товарные и кассовые чеки, расписки физических лиц о получении денежных средств и другие документы).

Если вы купили квартиру в строящемся доме, то сможете вернуть и часть средств, потраченных на отделку жилья. Обязательным условием является приобретение жилья без отделки, а именно в договоре должно быть указано, что квартира приобретается без отделки.

Для получения имущественного вычета по расходам на отделку квартиры основной пакет документов необходимо дополнить документами, подтверждающими расходы на приобретение отделочных материалов, расходы на работы, связанные с отделкой квартиры.

При приобретении квартиры на вторичном рынке расходы, связанные с отделкой квартиры, в состав имущественного вычета не включаются.

В целях получения имущественного вычета по расходам по уплате процентов, израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилья необходимо пакет документов дополнить следующими документами:

— кредитные договоры или договоры займа;

— платежные документы, подтверждающие уплату процентов за пользование привлеченными средствами (банковские выписки, квитанции к приходным кассовым ордерам, справки об уплате процентов, выданные банком и т. п. ).

Обратиться в налоговую инспекцию, с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилого имущества можно и через несколько лет. В данном случае никаких ограничений по срокам в налоговом кодексе не установлено.

Есть ли какие-то ограничения для получения вычета?

— по доходам, полученных физическими лицами в виде дивидендов, имущественный вычет не предоставляется. Соответственно, налог, удержанный (уплаченный) с дивидендов, возврату не подлежит.

— Вычет можно получить только по жилым объектам, которые находятся на территории Российской Федерации.

— Вычет можно получить только в отношении расходов, произведенных за счет собственных средств налогоплательщика. Вычет не предоставляется, если указанные расходы оплачены за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, выплат, предоставленных из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

— Вычет не полагается, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми. В соответствии со статьей 105.1 НК РФ взаимозависимыми, в частности, являются физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

— Повторное предоставление данного налогового вычета не допускается.

Кроме имущественного налогового вычета при покупке имущества, существует еще несколько видов налоговых вычетов, на которые вы вправе претендовать. О них расскажем в следующий раз.

Виды налоговых вычетов:

— стандартные налоговые вычеты;

— социальные налоговые вычеты;

— инвестиционные налоговые вычеты;

— имущественные налоговые вычеты при продаже имущества;

— профессиональные налоговые вычеты.

Материал подготовлен при содействии УФНС России по Пензенской области.