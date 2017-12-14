В Терновке откроют вытрезвитель

В Пензе здание на ул. Воронежской, 1а передадут из областной в муниципальную собственность. Там планируется создать вытрезвитель.

Вопрос передачи здания обсуждался на комиссии Гордумы 13 декабря.

По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Наили Алюшевой, здание соответствует необходимым требованиям, находится в хорошем состоянии.

«Чтобы ввести здание в эксплуатацию, потребуются минимальные затраты: необходимо установить ограждение и душевые кабины», — пояснил вице-мэр Сергей Волков и добавил, что в здании также планируется организовать охрану и разместить пост полиции.

Вытрезвитель будет исполнять роль социального, а не медицинского учреждения. Обслуживать людей будут работники социальных служб. В эксплуатацию его планируется ввести с 1 января.