В Терновке откроют вытрезвитель

Вопрос передачи здания обсуждался на комиссии Гордумы 13 декабря.
По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Наили Алюшевой, здание соответствует необходимым требованиям, находится в хорошем состоянии.
«Чтобы ввести здание в эксплуатацию, потребуются минимальные затраты: необходимо установить ограждение и душевые кабины», — пояснил вице-мэр Сергей Волков и добавил, что в здании также планируется организовать охрану и разместить пост полиции.
Вытрезвитель будет исполнять роль социального, а не медицинского учреждения. Обслуживать людей будут работники социальных служб. В эксплуатацию его планируется ввести с 1 января.