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В Терновке откроют вытрезвитель

13 декабря в 15:36 804 просмотра
, 1а передадут из областной в муниципальную собственность. Там планируется создать вытрезвитель.

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В Пензе здание на ул. Воронежской, 1а передадут из областной в муниципальную собственность. Там планируется создать вытрезвитель.

Вопрос передачи здания обсуждался на комиссии Гордумы 13 декабря.

По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Наили Алюшевой, здание соответствует необходимым требованиям, находится в хорошем состоянии.

«Чтобы ввести здание в эксплуатацию, потребуются минимальные затраты: необходимо установить ограждение и душевые кабины», — пояснил вице-мэр Сергей Волков и добавил, что в здании также планируется организовать охрану и разместить пост полиции.

Вытрезвитель будет исполнять роль социального, а не медицинского учреждения. Обслуживать людей будут работники социальных служб. В эксплуатацию его планируется ввести с 1 января.


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