Московскую область наградили за активную экологическую политику

Министр экологии Московской области Александр Коган получил награду «За активную экологическую политику региона в Год экологии», сообщает телеканал « 360 », ссылаясь на пресс-службу Министерства экологии РФ.

По словам Александра Когана, в 2017 году в Подмосковье реализовали 1181 экологический проект, который охватил 1,7 миллиона участников.

«Экологические акции были посвящены очистке водоемов и их берегов, лесовосстановлению, а также борьбе с мусорными свалками», — сказал он.

Самыми известными и крупными акциями 2017 года стали «Береговой десант», «Зеленый день», «Шина», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», а также игра в экологоэкономический квест «Стратег» для школьников, говорится в сообщении.

Кроме того, около 400 незаконных свалок убрали в Московской области благодаря проекту «Генеральная уборка», который инициировал Общероссийский народный фронт.