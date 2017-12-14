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В Пензе обсудили строительство завода по производству плит ДСП

14 декабря в 16:00 112 просмотров
«Кроношпан» Ардашером Курбаншо.

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14 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Кроношпан» Ардашером Курбаншо.

Открывая деловую беседу, глава региона отметил, что, по отзывам известных российских и зарубежных инвесторов, Пензенская область является успешно развивающимся субъектом РФ.

«Свыше 30 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, реализуемые в сфере сельского хозяйства и промышленности, способствуют поступательному развитию экономики нашего региона.

В Пензенской области созданы благоприятные условия для бизнеса — у нас есть хорошие налоговые решения по поддержке инвестпроектов, возможность обеспечения производственных площадок инженерной инфраструктурой. Сейчас на нашей территории успешно работают предприятия с инвестициями из Франции, Турции, Китая, Сингапура, Германии, Италии и других стран. Крупные проекты в агропромышленной сфере реализуют российские инвесторы — такие известные компании, например, как «Дамате» и «Черкизово». Мы заинтересованы в открытии новых производств, создании рабочих мест, развитии территорий» — обозначил губернатор свою позицию.

В ходе деловых переговоров гендиректор компании «Кроношпан» поделился планами развития бизнеса — намерением построить деревообрабатывающий завод по выпуску плит ДСП для мебельной промышленности, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Такой концентрации мебельных производств как в Пензенской области — около 2,5 тысяч предприятий — найти сложно. Думаем, что продукция завода деревообработки в регионе может быть востребована. Компания, которую я представляю, является крупнейшим производителем ДСП в мире. Кроме высококачественных плит для мебельного производства, мы выпускаем отделочные и строительные материалы», — пояснил Ардашер Курбаншо.

Предметом обсуждения стал инвестиционный проект мощностью до 600 тыс. м3 древесины в год и стоимостью 6 млрд рублей, предполагающий модернизацию имеющихся объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры региона, создание современных площадок комплексной безотходной переработки древесины, запуск четырех производственных линий ламинирования.

Стороны обсудили возможность организации нового производства на территории индустриальных парков в Бессоновском или Сердобском районах. Генеральный директор компании уточнил, что сырьем для перерабатывающего производства могут служить породы самых непопулярных видов деревьев, таких, например, как осина.

«Мы работаем с древесиной любого качества, перерабатываем даже горбыль и щепу, поскольку основой для нашей продукции служит не только древесный материал, но и клеевые компоненты. Бизнес ведем цивилизованно, с оформлением международных сертификатов, необходимых для организации экспортных поставок. Нацелены не только на вырубку леса, но и на его восстановление», — рассказал Ардашер Курбаншо.

После того, как инвесторы ознакомятся с предлагаемыми производственными площадками в Пензенской области, будет принято окончательное решение о возможности реализации деловых намерений. По итогам переговоров стороны условились просчитать технические характеристики, подробно изучить детали проекта и взаимодействовать в рабочем порядке.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/57176/

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