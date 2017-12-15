По факту гибели рабочего, которого засыпало землей, возбудили дело

В Пензе возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего, которого засыпало землей на улице Мира. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

«Следственным отделом по Первомайскому району Пензы СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти работника 1977 года рождения по признакам преступления, предусмотренной ч.2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила Татьяна Махницкая.

По данным следствия, утром 15 декабря мужчина в составе бригады прокладывал трубы канализации. Он находился в траншее, и в момент работ произошел обвал грунта. Извлечением тела занимались сотрудники МЧС.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза.