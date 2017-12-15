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В Липецкой области 14 семей получили ключи от квартир

15 декабря в 16:47 210 просмотров
, сообщает телерадиокомпания «Липецкое время».

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В городе Усмань Липецкой области 14 семей получили ключи от квартир в новостройке, сообщает телерадиокомпания «Липецкое время».

Обладателями долгожданных квадратных метров усманцы стали в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот, которая рассчитана на семь лет. Только в 2017 году жилищные условия улучшили 130 человек в разных районах области.

Семья Черниковых ждала этого 12 лет, новоселье совпало с годовщиной их свадьбы. В новую двушку они переехали из общежития. В квартире удобная планировка, сделан хороший ремонт.

Ключи от новых квартир Черниковы и еще 13 усманских семей получили по спецпрограмме для детей-сирот. В начале 2018 года новоселье отметят еще несколько десятков семей.

По соседству строители завершают пятиэтажку на 90 квартир.


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