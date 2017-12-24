Карманные деньги. Почему ребенок должен сам научиться их зарабатывать?

Как научить ребенка грамотным тратам, не избаловав его легкими деньгами и не причинив вред своей заботой? Заведующий кафедрой «Общая психология» ПГУ Всеволод Константинов предлагает дать детям возможность самим зарабатывать на карманные расходы. О правильной мотивации, инфантильных подростках и контроле как обратной стороне родительского страха читайте в интервью ИА «Пенза-Пресс».

— Есть распространенное мнение о том, что у россиян — определенные проблемы, связанные с отношением к деньгам. Якобы это особенно заметно, если сравнивать со странами Запада. Так ли это и чем обусловлено?

— Давайте посмотрим. Если взять страны, находившиеся за пределами СССР, то там проблема финансовой грамотности, экономической социализации никогда остро не стояла, потому что там — своя специфика общества и капиталистических отношений. Естественно, подавляющему большинству было понятно, что чем раньше ребенок начинает понимать ценность тех средств, которые может заработать, тем родителям спокойнее за его будущее.

Но, как вы понимаете, в нашей стране с этим было все иначе. До середины 1980-х, идеологические установки в отношении к деньгам и потреблению, носили, мягко говоря, не очень позитивный характер, использовались термины типа «мещанство», «пережитки царизма» и тому подобное. Миллионы людей были ориентированы на коллективные цели, жили в надежде построить светлое будущее, где будет коммунизм и «проклятых денег совсем не будет». И вот эта проблема для постсоветских государств так неожиданно себя проявила. Культура формирования отношения к деньгам, их накоплению, потреблению, зарабатыванию — с этим у многих россиян есть определенные сложности.

Специфика отношений внутри семьи, конечно, имеет огромное значение. Однозначности в отношении к деньгам даже внутри одной семьи может не быть. Ребенок может наблюдать разные стратегии — условно говоря, бабушка говорит, что деньги — это зло, а папа с мамой на этой почве выясняют отношения и т. д. Это может быть конфликтогенно для личности в процессе ее формирования.

— Как вы считаете, с какого возраста целесообразно давать детям деньги на карманные расходы?

— Все зависит от того какое место в иерархии ценностей семьи занимают деньги. Какие-то основы финансовой грамотности закладываются уже на уровне детского сада, года в четыре. Они уже вполне органично формируются в сознании ребенка. Но, опять же, многое зависит от семьи. И часто все усилия по формированию личности в условиях того же детсада или школы нивелируются в условиях другого, более значимого института социализации — семьи.

На самом деле, очень неплохо все же давать возможность ребенку где-то заработать эти деньги. Не просто дать их и сказать: «Держи, пользуйся, я всегда буду давать тебе по 500 рублей в неделю, и сам думай, что с ними делать». Метафизика денег — это некий обмен (ресурсный, эмоциональный, физический и так далее) они просто так не появляются. Поэтому важно, чтобы это были некие отношения, папа и мама придумали варианты, как можно ребенку не просто дать денег, а сформировать систему их зарабатывания.

— Некоторые родители практикуют финансовую систему поощрения своего чада: к примеру, дают ребенку деньги за хорошие оценки в школе. Как вы считаете, правильно ли это?

— Денежная мотивация здесь — не всегда самая эффективная. Где-то это работает, но не удивляйтесь, если спустя какое-то время эта система, основанная исключительно на деньгах, перестанет быть результативной. Нужно продумать психологическую мотивацию, связанную с удовлетворением базовых личностных потребностей.

— А можно ли «наказывать» деньгами, то есть их отсутствием за какой-то проступок?

— Смотрите сами. Вот, например, есть подросток, личность которого интенсивно формируется, эмоциональная сфера не стабильна, существование наполнено конфликтами, у него и без того куча претензий к родителям, а тут еще и лишают чего-то. Это вызывает интенсивную депривацию[сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности — прим. ред.]. Не трудно спрогнозировать обратный желаемому результат. Это очень серьезная проблема.

— Вы упомянули о том, что нужно давать возможность ребенку самому зарабатывать деньги. Почему это так важно?

— Действительно, есть варианты, которые можно и стоит поискать. Можно придумать какие-то алгоритмы. В пределах законодательства, естественно. Есть и летом вариант подработать, и в течение года. Это же возможность ребенку реально почувствовать свою ответственность за свою жизнь, в полном объеме принять ее, как это будет происходить спустя несколько лет. Для многих это может быть очень хорошим стартом. Когда ты понимаешь: «Я могу зарабатывать, я сам — центр своей жизни, я полноценен. И если мне надо будет, я не пропаду!». Это самоощущение может стать базой для последующего роста личности. Этот опыт без сомнения может быть более реален, чем какие-то тренинговые проекты, в которых ребенок может поучаствовать. Реальный опыт намного сложнее обесценить, чем какие-то продукты, которые ты не сам создавал.

— Сколько денег нужно давать детям? Есть некая формула, выведенная российскими экспертами и широко обсуждаемая: давать ребенку 10 рублей в неделю, умноженные на возраст. В частности, такой метод предлагает автор блога о личных финансах Евгения Обухова. Что вы об этом думаете?

— Какие 10 рублей?! На вес ребенка давайте еще попробуем умножать, разделим на количество членов семьи… Очень сомневаюсь. Я повторюсь — здесь все сугубо индивидуально. Надо понимать реальную ситуацию — в условиях, к примеру, не очень стабильной экономической ситуации, незанятости родителей ребенка, ведь это тоже имеет место.

И важно родителям понимать, что это большое и серьезное дело, когда вы ребенку даете шанс быть самостоятельным, пробовать себя в этой жизни, даете шанс занять в ней свое место. К сожалению, мы видим обратные вещи: про 20-летних парней говорят, что «он еще не готов работать, он же у нас еще ребенок» и так далее. И родители не замечают, как своей такой «заботой» причиняют вред. На мой взгляд, важно жать шанс ребенку научиться зарабатывать.

— То есть получение ребенком опыта в обращении с деньгами должно быть сопряжено с их зарабатыванием?

— Естественно. Все то, что даром дается, быстро обесценивается, это аксиома. Когда, условно говоря, вас куда-то бесплатно пригласили, у вас гораздо больше возможностей это обесценить, а когда вы заплатили честно заработанные деньги — отношение другое — факт!

— Эта система работает для ребят постарше, но в 10−11 лет у детей ведь нет возможности самостоятельно зарабатывать — только если с родителями договариваться…

— Есть много вариантов. Это не повод для дискуссии, кто хочет — тот найдет возможность. Можно отдать ребенка в модельное агентство, можно дать денег за то, что он убрался дома, все индивидуально. Вот здесь все зависит от родителей.

— Как контролировать, куда ваш ребенок тратит деньги, и нужно ли это?

— Контроль — это про страхи. Если я что-то хочу контролировать, то у меня скорее всего проблемы с доверием и куча страхов. Чем больше осознанности у самих родителей, тем больше понимания того, что происходит. Если у человека нет ресурсов для доверия, а только страхи, то бесполезно что-то говорить ему и советовать. Это, простите, как мертвому припарка.

— Как научить ребенка грамотно тратить деньги? Как уберечь его от спонтанных трат?

— Это вопрос компетенций, которые формируются, в том числе, и на уровне системы образования. В школах вполне уместно проводить уроки финансовой грамотности. Вариантов — масса. На Западе есть даже детские банки, представляете. Существует возможность детям иметь свои вклады, распоряжаться деньгами и повышать свою финансовую грамотность. Речь идет именно о детях, они сами открывают счета и так далее.

— Эффективна ли игровая форма для формирования финансовой грамотности?

— Безусловно. Например, Семен Резник из ПГУАС [директор Института экономики и менеджмента, зав. кафедрой «Менеджмент» — прим. ред.] в свое время запустил проект такой академии в конце 90-х, сотни детей прошли через его занятия по развитию менеджерских качеств, формирования экономических компетенций. Но все равно все зависит, в первую очередь, от мамы с папой.