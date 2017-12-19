Программа спортивных мероприятий на новогодние праздники для пензенцев

Для пензенцев проведут ряд физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых предприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.
Во время декады жители Пензы смогут поучаствовать в хоккейном, шахматном и гиревом турнирах, попробовать свои силы в перетягивании каната, пройти электронный лабиринт и веселые старты.
Мероприятия пройдут:
2 января на площади им.
3 января на площади им. В. И. Ленина в 15.00 состоятся соревнования по перетягиванию каната, армреслингу и гиревому спорту, дартсу, мастер-класс по фигурному катанию и показательные занятия по скандинавской ходьбе;
3 января в ФОКе «Надежда» в 10.00 пройдут соревнования среди спортивных семей Первомайского района;
4 января на Олимпийской аллее в 10.00 состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты»;
4 января в МБОУ СОШ № 45 Пензы в 11.00 будет турнир по хоккею среди команд детей и родителей;
5 января на Олимпийской аллее в 10.00 пройдет ежегодная акция «Зимние забавы»;
6 января в ФОКе «Надежда» в 11.00 состоится открытый Рождественский турнир по настольному теннису;
6 января на улице Новоселов в 11.00 пройдет турнир по хоккею среди дворовых команд;
6 января пензенцев приглашают на шахматный турнир среди младших школьников «Волшебное королевство» в библиотеку им.
7 января в дворце спорта «Рубин» в 16.00 состоится открытый Рождественский турнир по регби среди юношей;
8 января на улице Терновского в 11.00 пройдет спортивно-массовый праздник двора.