Программа спортивных мероприятий на новогодние праздники для пензенцев

В Пензе со 2 по 8 января порйдет декада спорта и здоровья (0+).

Для пензенцев проведут ряд физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых предприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время декады жители Пензы смогут поучаствовать в хоккейном, шахматном и гиревом турнирах, попробовать свои силы в перетягивании каната, пройти электронный лабиринт и веселые старты.

Мероприятия пройдут:

2 января на площади им. В. И. Ленина в 15.00 пройдут электронный лабиринт, веселые старты;

3 января на площади им. В. И. Ленина в 15.00 состоятся соревнования по перетягиванию каната, армреслингу и гиревому спорту, дартсу, мастер-класс по фигурному катанию и показательные занятия по скандинавской ходьбе;

3 января в ФОКе «Надежда» в 10.00 пройдут соревнования среди спортивных семей Первомайского района;

4 января на Олимпийской аллее в 10.00 состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты»;

4 января в МБОУ СОШ № 45 Пензы в 11.00 будет турнир по хоккею среди команд детей и родителей;

5 января на Олимпийской аллее в 10.00 пройдет ежегодная акция «Зимние забавы»;

6 января в ФОКе «Надежда» в 11.00 состоится открытый Рождественский турнир по настольному теннису;

6 января на улице Новоселов в 11.00 пройдет турнир по хоккею среди дворовых команд;

6 января пензенцев приглашают на шахматный турнир среди младших школьников «Волшебное королевство» в библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в 16.00 ;

7 января в дворце спорта «Рубин» в 16.00 состоится открытый Рождественский турнир по регби среди юношей;

8 января на улице Терновского в 11.00 пройдет спортивно-массовый праздник двора.