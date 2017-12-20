Пензенские блогеры разоблачают друг друга

В пензенской блогосфере разгораются нешуточные страсти. Разоблачение за разоблачением сыпется на блогера и, по совместительству, главреда портала «Пенза пост» Александра Тузова.

В этот раз с критикой на материал политолога и аналитика Александра Тузова, как он называет себя сам, обрушился блогер «ЖЖ» valerasemenov. Он прошелся по публикации «Пенза пост» «Бомба» для Белозерцева? Кузнецкий инвестор Согомонян стал эпицентром скандала в открытом письме Путину — СМИ". В материале идет речь о том, что «инвестиционный проект в Кузнецке Пензенской области, в который вовлечен владелец группы компаний «ФомЛайн» Артур Согомонян, рискует стать фактором компрометации главы региона».

По мнению молодого человека, таким образом «Тузов пытается раздуть на ровном месте очередную информационную склоку лишь для того, чтобы обеспечить некий рейтинг своему порталу».

«Просто сам Тузов хочет быть «бомбой». Заметным и известным в медиасреде не только региона, но и чуть ли не планеты всей. Он решил, что только ему судьба дала в руки безопасность репутации губернатора, а люди из команды Белозерцева как бы все «из прошлого» и подсовывают первому лицу инвесторов с биографией, в которой много вопросов.

Но пока он известен не тем, что внес какую-то серьезную лепту в укрепление авторитета губернатора и области, а лишь тем, что до смерти надоел всем своими «расследованиями» и положил начало информационной войне между пензенскими журналистами, разделив их на правильных и «нерукопожатных». И сам того не заметил, что попал именно во вторую половину», — пишет valerasemenov.

Тем временем другой блогер Сергей Падалкин на своем портале развернул целый сериал «Разоблачение Тузова». В настоящее время он наваял уже 12 «серий».

Чем же все это закончится, не известно. Запасаемся попкорном!