ВИЧ-инфекция. Доступно о сложном

Чем отличается ВИЧ от СПИДа? Кто может заразиться и почему? Есть ли лекарство от ВИЧ? Об этом рассказывает врач- педиатр ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Анастасия Филюшкина.

ВИЧ-инфекция — длительно протекающее вирусное заболевание, поражающее иммунную, нервную и другие органы и системы человека. Вирус, который вызывает это заболевание, называется вирусом иммунодефицита человека.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — эта стадия болезни.

В Пензенской области число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных достигло 3866 человек, в том числе 34 ребенка до 15 лет. За 11 месяцев 2017 года выявлены вновь 411 человек, что на 10,3% больше чем в прошлом. В настоящее время в нашем регионе проживает около 3,5 тысяч больных ВИЧ — инфекцией, среди них 44 ребенка. Число инфицированных быстро увеличивается.

ВИЧ-инфекцией может заболеть любой человек, все подвержены заражению этим вирусом. Вирус, который вызывает это заболевание, не может существовать на предметах обихода, на посуде, не может размножаться в пищевых продуктах или в воде. Поэтому нет опасности заразиться при бытовых контактах, при пользовании общей посудой, бассейном, туалетом. Не передается при чихании, кашле. Животные и насекомые также не участвуют в распространении вируса.

ВИЧ относится к микроорганизмам, которые живут только внутри человека. Он длительно сохраняет свою жизнеспособность в биологических жидкостях человека, к которым относятся кровь, выделения половых органов мужчин и женщин, слюна, ликвор, грудное молоко и т. д. Самое большое количество вируса находится в крови, несколько меньше — в сперме и вагинальном секрете. В остальных жидкостях содержание вируса незначительное, контакт с ними не приводит к заражению.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно при любых половых контактах; через кровь (при употреблении наркотиков, переливании крови, в случае использования нестерильного инструментария для прокалывания ушей, нанесения татуировок и т. д. ); ребенок может заразиться от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов и при кормлении грудью. В Пензенской области наиболее распространен половой путь.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно при любых незащищенных половых контактах. Опасность инфицирования увеличивается при частой смене половых партнеров, при наличии других инфекций передающихся половым путем, при гомосексуальных контактах. Большему риску подвергается женщина. Особенно быстро происходит инфицирование девочек-подростков в связи с незрелостью их организма.

Второй по распространенности путь заражения ВИЧ — парентеральный, то есть через кровь. Он может реализоваться при внутривенном употреблении наркотиков, при использовании для инъекций нестерильных игл и шприцев, при попадании инфицированной крови на кожу и слизистые, при переливании крови и пересадке органов. Чаще всего таким путем заражаются люди, употребляющие наркотические средства. Парентеральный путь является наиболее опасным, т. к. вирус попадает непосредственно в кровь. К инфицированию ВИЧ может привести попадание свежей крови на кожу и слизистые.

Здоровая кожа непроницаема для вируса. Но абсолютно здоровой кожа бывает крайне редко. Небольшие царапины, различные высыпания, ожоги уменьшают ее защитные свойства. Поэтому стоит избегать попадания чужой крови на кожу и слизистые.

Определенный риск заражения ВИЧ и гепатитами существует при проведении пирсинга, нанесении татуировок, прокалывании ушей, когда используется нестерильный инструментарий.

Третий путь передачи ВИЧ — вертикальный, то есть от матери ребенку во время беременности, родов и кормлении грудью. Чаще всего вирус попадает в организм ребенка в последние недели беременности или в родах. Кормление грудью также может привести к инфицированию.

С молоком матери малыш получает в течение дня достаточное количество вируса, чтобы произошло заражение. Риск заражения составляет от 25% до 50%. За все годы в нашей области родилось более 660 детей от ВИЧ-положительных женщин, у 28 из них диагноз подтвердился.

Заражение ВИЧ у человека не сопровождается болезненными ощущениями. Каких- либо проявлений, характерных только для этого заболевания, не существует. В течение первых нескольких лет (до 5−7 от момента заражения) больной не чувствует изменений в состоянии своего здоровья.

Попадая в организм человека, ВИЧ убивает клетки, отвечающие за иммунитет. Это происходит медленно, но в итоге иммунная система перестает эффективно бороться с любыми инфекциями, то есть наступает стадия СПИДа. СПИД быстрее развивается у тех, чье здоровье изначально слабое, кто плохо питается, курит, злоупотребляет алкоголем, употребляет наркотики. ВИЧ-инфицированные больные часто умирают от туберкулеза, воспаления легких и других болезней, с которыми не инфицированный ВИЧ человек успешно справляется.

ВИЧ-инфекция до настоящего времени остается неизлечимым заболеванием. Несмотря на все усилия, не удается создать лекарство, которое бы излечивало от ВИЧ. Не существует вакцины, защищающей от заражения. Но лекарства для лечения от ВИЧ-инфекции существуют. Они подавляют размножение вируса, останавливают прогрессирование заболевания, помогают продлить жизнь, сохранить работоспособность.

Вылечиться от ВИЧ-инфекции нельзя, но можно защититься от заражения ВИЧ. Для этого нужно соблюдать простые правила:

— не употреблять наркотики;

— подросткам не стоит торопиться начинать половую жизнь;

— иметь одного проверенного партнера или всегда использовать

презерватив;

-для нанесения татуировки, проведения пирсинга пользоваться услугами проверенных салонов, где используют стерильный инструментарий;

— женщине, планирующей беременность, следует предварительно обследоваться на ВИЧ, в крайнем случае, обратиться в женскую консультацию в ранние сроки беременности. ВИЧ — инфицированной женщине для профилактики заражения ребенка назначаются специальные препараты, которые защитят малыша то заражения.

Обследоваться на ВИЧ можно в Центре СПИД, который находится на ул. Лермонтова, дом № 30, а также в медицинских организациях по месту прикрепления граждан. Анализ на ВИЧ бесплатный.