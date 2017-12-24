По улице Щелкова прошлись 150 Дедов Морозов

В городе Щелково Московской области состоялось шествие Дедов Морозов. Об этом сообщает «360» .

Деды Морозы прошлись по улице Парковой, чтобы поздравить людей с наступающим праздником.

Белобородые старики во главе с гармонистом устроили шествие от дома культуры в сторону площади. Среди добрых «дедушек» оказалась и Девушка Мороз.

По пути можно было прокатиться на печке Емели и поучаствовать в разных конкурсах, за победу которых полагались подарки. Каждого Деда Мороза окружали дети, которые пели песни и рассказывали стишки.

Затем на вертолете на площадь приземлились главный Дед Мороз и Снегурочка. Они тоже поздравили всех с наступающим Новым годом. После этого Дед Мороз отправился дальше, а гостей продолжили развлекать праздничным концертом, говорится в сообщении.

Такое шествие в Щелкове проходит уже не впервые. Каждый год местные власти стараются сделать праздник еще ярче и веселее.