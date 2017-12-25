Пензенцев приглашают на семейную эстафету по плаванию

3 января в Пензе в дворце водного спорта «Сура» пройдет «Семейная эстафета» (0+).

На мероприятии будут разыграны абонементы для посещения плавательного бассейна «Сура». Партнеры соревнований тоже готовят свои новогодние призы.

Для участия приглашаются взрослые и дети от 6 до 13 лет.

Начало — в 10.00.