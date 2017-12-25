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Пензенцев приглашают на семейную эстафету по плаванию

25 декабря в 12:19 284 просмотра
«Сура» пройдет «Семейная эстафета» (0+).

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3 января в Пензе в дворце водного спорта «Сура» пройдет «Семейная эстафета» (0+).

На мероприятии будут разыграны абонементы для посещения плавательного бассейна «Сура». Партнеры соревнований тоже готовят свои новогодние призы.

Для участия приглашаются взрослые и дети от 6 до 13 лет.

Начало — в 10.00.


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