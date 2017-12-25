В Пензе незаконный банк за четыре года получил 862 млн руб

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2013-го по декабрь 2017 года 43-летний житель Пензы создал группу, в которую вошли две женщины и мужчина. Они создали 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета не менее чем в 22 банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании счетов. Члены ОПГ за обналичивание и транзит денежных средств получали не менее 9,5%.

«Получив деньги через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств», — добавили в ведомстве.

Нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции более чем на 862 миллиона рублей. При этом члены ОПГ удержали комиссионный сбор на общую сумму более 81 миллиона рублей.

Решением суда у участников ОПГ изъяли транспортные средства, организатор заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.