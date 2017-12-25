Вам будет интересно
Наши новости
Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
В Кузнецке ограбили продавца магазина
Пензячка фиктивно поставила на учет мигранта в своей квартире
Управляющий базы отдыха раскошелился для «иногородней делегации»
Мошенник из Пензы обвел вокруг пальца южанина
В Пензе в суде рассмотрят дело по факту гибели рабочего на ТЭЦ
Пензенская пенсионерка перевела 105 тыс руб телефонному мошеннику
Пензенский вор-рецидивист отправится в колонию за серию краж
В Сосновоборске мать осудили за жестокое обращение с детьми

В Пензе незаконный банк за четыре года получил 862 млн руб

25 декабря в 13:20 1726 просмотров
, которую осуществляла организованная преступная группировка (ОПГ).

" data-title="В Пензе незаконный банк за четыре года получил 862 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которую осуществляла организованная преступная группировка (ОПГ).

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2013-го по декабрь 2017 года 43-летний житель Пензы создал группу, в которую вошли две женщины и мужчина. Они создали 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета не менее чем в 22 банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании счетов. Члены ОПГ за обналичивание и транзит денежных средств получали не менее 9,5%.

«Получив деньги через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств», — добавили в ведомстве.

Нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции более чем на 862 миллиона рублей. При этом члены ОПГ удержали комиссионный сбор на общую сумму более 81 миллиона рублей.

Решением суда у участников ОПГ изъяли транспортные средства, организатор заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60