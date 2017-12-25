В зимнем Спутнике каждый сможет найти развлечение по душе

Новогодние каникулы в Городе Спутнике будут насыщенными и интересными. Компания « Термодом » совместно с «Парком Спутника» подготовила обширную спортивную и развлекательную программу.

Для жителей и гостей микрорайона подготовлены две больших площадки. Первая — около арки, на набережной, там уже работают два катка — взрослый и детский. Будут организованы освещение, пункты горячего питания и проката спортинвентаря. Также можно приходить со своими коньками. Вход на оба катка — бесплатный.

Вторая площадка расположена на фонтанной площади и около нее. Здесь установлена новогодняя ель и скоро появится зимний городок. Любой желающий сможет покататься на банане и поиграть в снежки, для детей установят горки, карусели и снежную чашу.

Кроме того, напротив фонтана расположится шатер цирка-шапито, а на набережной откроется выставка ледяных фигур.

Со 2 по 8 и 14 января с 12.00 до 14.00 возле елки детей будут развлекать аниматоры. С 1 по 8 и 13 января с 18.00 до 20.00 на катках или фонтанной площади будут проходить игры и конкурсы. Также на набережной будет большая фотозона.

5 января пройдет большой спортивный праздник под названием «Зимние забавы» (0+). Еще в новогодние праздники запланированы рыболовный и хоккейный турниры.

18 января в районе пляжа обустроят прорубь для крещенских купаний.

В новогоднюю ночь с 23.30 до 2.30 пройдут народные гулянья с дискотекой и конкурсами, закончится все это салютом.

Возрастные ограничения мероприятий — 0+.