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В Мокшанском районе столкнусь пять машин

25 декабря в 15:37 314 просмотров

В Мокшанском районе Пензенской области столкнулись сразу пять машин.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на 562 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись BMW-320, которым управлял 23-летний парень, «Исузу», за рулем которого был 30-летний мужчина, «Ивеко» под управлением 39-летнего водителя. А также «Мерседес Бенц», водителем которого был 51-летний мужчина и «Хонда Одисей», которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП водителя BMW-320 доставили в больницу. Остальным участникам оказали медпомощь на месте.

По факту аварии идет проверка.


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