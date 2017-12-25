В Мокшанском районе столкнусь пять машин

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на 562 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись BMW-320, которым управлял 23-летний парень, «Исузу», за рулем которого был 30-летний мужчина, «Ивеко» под управлением 39-летнего водителя. А также «Мерседес Бенц», водителем которого был 51-летний мужчина и «Хонда Одисей», которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП водителя BMW-320 доставили в больницу. Остальным участникам оказали медпомощь на месте.

По факту аварии идет проверка.