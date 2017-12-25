В Пензе стартовал международный конкурс компьютерных работ

В Пензе стартовал региональный этап международного конкурса компьютерных работ для детей, школьников и студентов «Цифровой ветер-2017» (6+).

«Конкурс проводится по номинациям: «Тематический сайт», «Обучающее веб-приложение», «Двумерная статичная графика», «Фантастические звери и где они обитают», «Если бы я создавал мир», «Двумерная анимация», «Двумерные игры», «Трехмерная статичная графика», «Мгновение виртуального мира», «Трехмерная анимация», «Трехмерные игры», «Буктрейлер» и «Мобильные приложения», — сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

Подать заявки могут пензенцы от 7 до 25 лет. Прислать работу можно до 12 февраля по адресу: dianova@penzgtu.ru. Подробные условия можно узнать на сайте.

Победители пройдут во второй тур конкурса.