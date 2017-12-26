В Саратовской области приступили к строительству 160-метрового моста

Как пишет «СарБК», старый мост был разрушен больше года назад, провалилась плита. Специалисты считают, что это произошло из-за того, что покрытие не выдержало большегруз.

«Рядом с аварийным мостом построили плотину с щебеночным покрытием, однако весной 2017 года сооружение залили паводковые воды и село Перелюб оказалось отрезано от прямой дороги в областной центр», — говориться в сообщении.

Строительство 16-метрового нового моста планируется закончить в конце 2018 года. В настоящее время на площадку подвозят материалы и технику.