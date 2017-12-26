Иван Белозерцев поблагодарил выдающихся пензенцев

Приветствуя участников встречи, губернатор сообщил об основных достижениях региона в 2017 году.

«Пензенская область по основным экономическим показателям является лидером в Приволжском Федеральном округе, мы достойно выглядим в рейтинге российских регионов по индексу промышленного производства, работе промышленных предприятий, сельскому хозяйству», — сказал он.

Глава региона добавил, что серьезная работа проведена по ремонту дорог, в сфере образования, здравоохранения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В этом я вижу хорошую основу, которую заложили ветераны в советское время — они строили предприятия, объекты социально-бытового назначения, готовили кадры. Благодарю всех, кто много трудился в разных отраслях, создавал условия для комфортной жизни наших граждан, достигал высоких результатов», — отметил Иван Белозерцев.

В завершение выступления губернатор пожелал всем дальнейшей плодотворной работы в интересах жителей и на благо страны.

«Свою задачу я вижу в повышении эффективности деятельности. Необходимо выполнить установку президента РФ о том, что Россия должна быть современной, конкурентной страной. Это касается и нашего региона, потому что Пензенская область — составная часть великого государства», — подчеркнул Иван Белозерцев.

С новогодней программой для участников мероприятия выступили лучшие творческие коллективы.