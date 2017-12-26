Жители дома на улице Бородина устроили народные гуляния (видео)

Новый год — не только семейный праздник. Жители одного из домов в микрорайоне Арбеково Пензы знают, что чем больше людей, тем веселее. Уже несколько лет подряд они украшают елку и встречают Новый год всем двором.

Из каждой квартиры, из каждого подъезда дома № 27 по улице Бородина жители выходят с новогодней мишурой и елочными игрушками. Все вместе соседи украшают главный символ праздника, который в их дворе уже, кажется, наступил. Возле нарядной зеленой красавицы собралась целая толпа, все встречают Деда Мороза.

После приветствия все, как полагается: песни, стихотворения, танцы и хороводы вокруг елки. В стороне не остался никто. Конечно, самыми активными были дети. И даже просто наблюдать за таким действом было одно удовольствие.

«Мы, честно говоря, не ожидали увидеть объявление о том, что будет елка для детей. Детей у нас во дворе достаточно много. Праздник им понравился. Естественно, это детям очень понравилось, и, я смотрю, практически все вышли и все довольны. Правда, холодно, это же праздник, это же Новый год», — сказал житель дома № 27 Дмитрий Шалолашвили.

Народные гуляния устраивают уже четвертый раз перед Новым годом жители дома № 27 по улице Бородина устраивают уже четвертый год подряд. К ним присоединяются и соседи из ближайших многоэтажек. Многие признаются, что без такой дружеской встречи уже не представляют зимних праздников.

«Для наших жителей это очень важно, потому что они ждут этого. И когда мы думаем — может не стоит проводить в этом году, а нужно ли сейчас, елок то везде полно, но все приходят, спрашивают, а будет ли у нас елка? Поэтому мы понимаем, что, наверное, это необходимо, потому что формируется корпоративный дух нашего дома», — рассказала председатель ТСЖ дома № 27 Зарина Рыбалкина.

После хороводов и конкурсов пришло время подарков, детям Дед Мороз принес игрушки и сладкие угощения, сообщает телеканал «Экспресс».