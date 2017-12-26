С пензенцами хотят проводить эколого-просветительские мероприятия (видео)

В 2017 году в Пензенской области зарегистрировано более 500 нарушений лесного законодательства. Из них 44 — незаконная рубка деревьев в лесном фонде региона. На нарушителей составлено 30 уголовных дел и 500 административных.

Новые трактора будут помогать сотрудникам регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в любую погоду. Добраться до очага, расчистить снежные завалы, проехать к руслу реки — для них нет препятствий. Некоторые отправятся на службу в районы. Готовность спецтехники оценил губернатор Пензенской области.

Тяжелая техника поможет справиться с возгораниями, которые вспыхивают в лесах региона. В этом году на землях лесного фонда области возник 31 пожар. Их площадь составила 61 гектар.

«Основной причиной возникновения пожаров, по-прежнему, остается переход огня с земель сельхозназначения. Особо хотелось отметить положительную динамику выявления виновников возникновения лесных пожаров за последние пять лет», — прокомментировал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Оценивая сложившуюся ситуацию, губернатор отметил, что бороться необходимо не только с виновниками пожаров, но и с гражданами, которые сваливают мусор в неположенных местах. В качестве примера Иван Белозерцев привел обочины и лесополосы вдоль федеральных и региональных дорог.

Иван Белозерцев рекомендовал сотрудникам минлесхоза разработать ряд эколого-просветительских мероприятий с населением, в том числе — проводить специальные уроки в учебных учреждениях региона, сообщает телеканал «Экспресс».