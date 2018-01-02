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Как правильно утилизировать елку после праздников? Четыре способа

2 января в 16:48 310 просмотров
, рано или поздно срубленное живое дерево все равно высохнет, да и новогодние праздники подойдут к концу. Тогда елочку придется выбросить. Обязательно ли выкидывать ее или есть другие способы утилизации хвойного? Корреспонденты информагентства выяснили, где будут рады принять елочку после Нового года и как ее можно использовать.

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Как бы бережно мы не ухаживали за новогодней елкой, рано или поздно срубленное живое дерево все равно высохнет, да и новогодние праздники подойдут к концу. Тогда елочку придется выбросить. Обязательно ли выкидывать ее или есть другие способы утилизации хвойного? Корреспонденты информагентства выяснили, где будут рады принять елочку после Нового года и как ее можно использовать.

1. Отнести в зоопарк

Хвойному дереву всегда будут рады в пензенском зоопарке. По словам сотрудников учреждения, некоторые горожане, а также предприниматели, которым не удалось распродать все елки до Нового года, приносят их животным. Хвойные используют как в качестве корма — их с удовольствием едят глухари, лоси, пятнистые олени, яки и бизоны, так и для декорирования вольеров.

2. Отдать на ферму

Кроме того, дерево можно сдать на ферму, где хвойное также поможет разнообразить рацион животных и даже послужить им подстилкой. Однако следует помнить о том, что, если вы решили отнести елку в зоопарк или на ферму, то его предварительно необходимо очистить от дождя и мишуры.

3. Использовать в хозяйстве

Дерево можно использовать для изготовления мульчи [щепок, которыми присыпают поверхность почвы — прим. ред.]. Это защитит растения от гибели, предотвратит эрозию земли и не позволит прорасти сорнякам. Из ствола елки можно сделать бордюр для клумб, также древесиной можно топить печь.

4. Использовать для лечения

Как отмечает газета «Аргументы и факты», Еловую хвою используют для лечения таких заболеваний, как бронхит и простуда. 200 граммов веток следует залить кипятком в кастрюле, после чего накрыться полотенцем и вдыхать пар. Также можно приготовить еловую пасту — взять 300 граммов измельченной хвои, 200 граммов меда и 50 граммов прополиса, смешать и хранить в холодильнике. Принимать рекомендуют по одной столовой ложке трижды в день до еды, запивая пасту теплой водой.

Матрас, набитый еловыми иголками, поможет избавиться от боли в суставах. Чтобы он не кололся, следует обернуть его шерстяным одеялом.

ИА «Пенза-Пресс» надеется, что эти советы помогут вам после новогодних торжеств найти хвойному достойное применение, которое подарит ему новую жизнь.

Фотография: Фото Пензенского зоопарка, скриншоты: https://pixabay.com/ru/национальный-парк-йеллоустоун-1760528/, https://pixabay.com/ru/глаза-ресницы-большие-уши-теленок-2626900/, https://pixabay.com/ru/лесоматериалы-деревянные-щепки-1846825/, https://pixabay.com/ru/иглы-филиал-хвойное-дерево-природы-2970997/

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