Вам будет интересно
Наши новости
Прокурор Александр Морозов — о защите прав предпринимателей
В Пензе на площади Ленина появился экран
Белозерцев: Праздники мы должны провести достойно
Пензенские врачи пришили рабочему пальцы
Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма
Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу»
Пензенская исполнительница Марта Серебрякова выступит на конкурсе «Звезды»
В центре Пензы продавали нелегальный алкоголь
Женщина жестко «наказала» водителя, сбившего ее мужа на тротуаре
«Ростелеком» дарит в Новый год бесплатные звонки с домашнего телефона

Известный блогер-путешественник посетил Город Спутник (видео)

28 декабря в 16:59 210 просмотров
, блогер, эксперт в области автомобильного туризма Руслан Внедорожный.

" data-title="Известный блогер-путешественник посетил Город Спутник — Пенза-пресс, рунет за день">

Город Спутник посетил известный автопутешественник, блогер, эксперт в области автомобильного туризма Руслан Внедорожный.

Визит состоялся в рамках социального медиа-проекта «Из края в край». Первый этап автопробега включает в себя более 20 городов, Пенза — в их числе. Основной целью путешествия является популяризация России, как места отдыха.

Руслан Внедорожный и его верный четвероногий друг Ричи путешествуют на самодельном доме на колесах, а после делятся своими впечатлениями на своем YouTube-канале.

Гость оценил Город Спутник, особенно удивил Руслана Внедорожного двор жилого комплекса «Лазурный».

«Я бы сказал, что это центр Пензы. Видно, что тут ухожено, все старались сделать для людей. Где бы я не проезжал, такого еще не видел», — отметил блогер.

Следующей точкой в маршруте Руслана Внедорожного по Спутнику стала набережная, которая вызвала у путешественника искреннее удивление.

«То, что я вижу здесь — это разрыв шаблона, не вяжется с реальностью. Набережная на самом деле очень уютная», — поделился он.

В завершении своего визита гость рассказал об одном из вопросов, которым он задается при посещении очередного города в рамках путешествия.

«Я езжу по многим городам, встречаюсь с разными людьми. Гуляю по городу или по центру, я задаюсь вопросом: «Вот хотел бы я здесь жить?». Вот в Спутнике я бы точно хотел жить», — рассказал Руслан Внедорожный.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60