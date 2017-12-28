Известный блогер-путешественник посетил Город Спутник (видео)

Визит состоялся в рамках социального медиа-проекта «Из края в край». Первый этап автопробега включает в себя более 20 городов, Пенза — в их числе. Основной целью путешествия является популяризация России, как места отдыха.

Руслан Внедорожный и его верный четвероногий друг Ричи путешествуют на самодельном доме на колесах, а после делятся своими впечатлениями на своем YouTube-канале.

Гость оценил Город Спутник, особенно удивил Руслана Внедорожного двор жилого комплекса «Лазурный».

«Я бы сказал, что это центр Пензы. Видно, что тут ухожено, все старались сделать для людей. Где бы я не проезжал, такого еще не видел», — отметил блогер.

Следующей точкой в маршруте Руслана Внедорожного по Спутнику стала набережная, которая вызвала у путешественника искреннее удивление.

«То, что я вижу здесь — это разрыв шаблона, не вяжется с реальностью. Набережная на самом деле очень уютная», — поделился он.

В завершении своего визита гость рассказал об одном из вопросов, которым он задается при посещении очередного города в рамках путешествия.

«Я езжу по многим городам, встречаюсь с разными людьми. Гуляю по городу или по центру, я задаюсь вопросом: «Вот хотел бы я здесь жить?». Вот в Спутнике я бы точно хотел жить», — рассказал Руслан Внедорожный.