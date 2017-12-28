— В чем заключается работа органов прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей?

— В этой сфере прокуратуре отведена центральная роль. Для этого мы наделены широкими надзорными и координационными полномочиями, позволяющими эффективно предупреждать и оперативно пресекать нарушения прав хозяйствующих субъектов.

Есть традиционные формы прокурорского реагирования, такие как принесение протеста, внесение представления, возбуждение дела об административном правонарушении, подача заявления в суд. Кроме того, органы прокуратуры проверяют законность включения объектов в планы проверок, а также согласовывают проведение внеплановых.

— Расскажите подробнее о согласовании внеплановых проверок. Как часто контролирующие органы обращаются с такими заявлениями? Насколько они обоснованы?

— За 2017 год мы рассмотрели более 600 заявлений о согласовании внеплановых выездных проверок. Более чем по половине из них приняты решения об отказе. Причины могут быть разными: нет оснований для проверки, несоответствие компетенции органа, нарушения при издании приказа и другие.

Стоит заметить, что не все внеплановые контрольные мероприятия нужно согласовывать. Так, без обращения в органы прокуратуры могут проводиться внеплановые документарные проверки, по контролю за исполнением предписаний, по поручениям президента и федерального правительства. Кроме того, для многих видов надзора есть специальные основания проведения внеплановых проверок, которые не предусматривают их предварительное согласование.

В настоящее время рассматривается ряд законодательных инициатив, которые расширяют перечень контрольных мероприятий, подлежащих согласованию с органами прокуратуры, ведь данный инструмент является наиболее действенным для предупреждения проведения незаконных проверок.

— Каковы результаты формирования плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год?

— Всего, в прокуратуру области от 50 органов контроля поступило 2587 предложений о проведении проверок, что примерно на 20% меньше, чем в прошлом году.

Из года в год идет тенденция снижения количества плановых проверок. Это связано, прежде всего, с запретом на проведение плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства и внедрением риск-ориентированного подхода. Немаловажную роль здесь играет и прокуратура, которая обеспечивает исполнение контролирующими органами соответствующих требований законодательства.

В результате рассмотрения планов мы исключили из них 382 объекта, а также обеспечили проведение 546 совместных проверок хозяйствующих субъектов, в отношении которых проверочные мероприятия запланировали сразу несколько органов контроля.

Исключены были проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, а также объектов, которые проверялись менее трех лет назад. Некоторые хозяйствующие субъекты были включены в планы без оценки потенциального риска причинения вреда, который связан с осуществляемой ими деятельностью.

— Насколько внедрение риск-ориентированного подхода позволяет снизить надзорное бремя для предпринимателей?

— Данное нововведение было опробовано еще при формировании планов на 2017 год для надзора в сфере связи, пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора. В настоящее время риск-ориентированный подход применяется уже для 38 видов контрольной деятельности.

Стало возможным уйти от произвольного планирования проверок. С помощью этого принципа четко определяется круг предпринимателей, которые должны в силу специфики своей деятельности проверяться чаще, а какие реже или вообще не подлежат плановым проверкам.

— Работа прокуратуры по защите прав предпринимателей не ограничивается только лишь надзором за контролирующими органами. Какие еще сферы находятся в зоне вашего внимания?

— Действительно, контрольно-надзорная деятельность — важная, но далеко не единственная область публичных правоотношений, которая находится под нашим контролем.

Сферы лицензирования, предоставления государственных и муниципальных услуг, землепользования и градостроительства, получения имущественной и финансовой поддержки очень важны для предпринимателей. Всем им мы уделяем особое внимание, принимаем меры, направленные на устранение административных барьеров, пресечение фактов злоупотреблений со стороны органов власти.

Эта работа проводится постоянно в плановом порядке, а также, если поступают сигналы об отдельных нарушениях. К примеру, после анализа состояния законности в сфере оказания хозяйствующим субъектам государственной и муниципальной поддержки в этом году, на первое полугодие 2018 года мы запланировали проведение соответствующей масштабной проверки.

— Вероятно, для того, чтобы предприниматели понимали, что вправе от них требовать органы, а что нет, крайне важно наличие надлежащей нормативно-правовой базы?

— Вы правы, низкое качество нормотворчества является одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на условия ведения бизнеса.

Мы выстроили систему, позволяющую предотвратить включение незаконных норм в региональные и муниципальные акты, своевременно приводить действующие в соответствие с изменениями законодательства, а в случае бездействия должностных лиц — понудить их устранить нарушения и привлечь к установленной законом ответственности виновных.

В первую очередь, это достигается активным участием в правотворческой деятельности, постоянным совершенствованием механизма взаимодействия с органами власти и местного самоуправления.

При этом используется весь спектр имеющихся полномочий, начиная от предложений в планы нормотворческой деятельности, реализации правотворческих инициатив, разработки модельных актов, изучения проектов и собственно нормативных правовых актов в порядке надзора.

— Насколько часто в деятельности представителей власти выявляются нарушения?

— К сожалению, довольно часто. Практически ни одна наша проверка не заканчивается безрезультатно. За 11 месяцев текущего года выявлено почти 2000 нарушений, с целью устранения которых опротестовано 555 правовых актов, внесено 439 представлений, в суд направлено 29 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 400 должностных лиц, к административной — 33, в порядке ст. 37 УПК РФ направлено два материала, возбуждено одно уголовное дело.

При этом большинство нарушений допускаются из-за неправильного применения норм действующего законодательства. Однако встречаются факты умышленного воспрепятствования предпринимательской деятельности. В случае выявления грубых нарушений закона мы в обязательном порядке рассматриваем вопрос о привлечении винновых лиц к административной и уголовной ответственности. Чтобы повысить квалификацию должностных лиц, мы регулярно проводим различные межведомственные совещания и заседания рабочих групп. Это способствует предупреждению нарушений в будущем.