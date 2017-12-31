Как будут работать спортивные объекты в праздники

Теннис-центр «Виктория» будет работать по следующему расписанию:

31 декабря 2017 года — с 7.00 до 17.00.

1 января 2018 года — с 12.00 до 22.00.

2 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.

3−4 января 2018 года пройдет Рождественский теннисный турнир среди ветеранов (0+).

5−8 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.

Режим работы плавательного бассейна дворца спорта «Буртасы»:

31 декабря 2017 года — с 7.00 до 20.00.

1 января 2018 года — с 12.00 до 21.00.

2−8 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.

Режим работы фитнес-центра дворца спорта «Буртасы»:

1 января 2018 года — выходной день.

2−3 января 2018 года — с 12.00 до 18.00.

4−5 января 2018 года — с 11.00 до 19.00.

6−8 января 2018 года — с 8.00 до 23.00.

Расписание сеансов массового катания в СЗК «Дизель-Арена»:

Дата\Сеанс 1 сеанс 2 сеанс 3 сеанс 4 сеанс 1 января 15.00−16.00 16.30−17.30 2 января 12.00−13.00 13.15−14.15 14.30−15.30 15.45−16.45 3 января 12.00−13.00 13.15−14.15 14.30−15.30 15.45−16.45 4 января 14.15−15.15 15.30−16.30 16.45−17.45 5 января 14.15−15.15 15.30−16.30 16.45−17.45 6 января 14.15−15.15 15.30−16.30 16.45−17.45 7 января 14.15−15.15 15.30−16.30 16.45−17.45 8 января 15.30−16.30 16.45−17.45

С 4 по 8 января 2018 года в СЗК «Дизель-Арена» будут проходить зональные соревнования по хоккею ПФО 2007 года рождения. Матчи (0+) состоятся с 10.00 до 14.00.

На спортивных объектах ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» 1 января 2018 года с 14.00 будет день открытых дверей. Вход — бесплатный.

Расписание работы ДС «Олимпийский»:

6 января 2018 года в 10.00 — старт праздничной эстафеты.

7 января 2018 года — рождественская акция для населения — 50% скидка для посетителей бассейна, получающих услугу за наличный расчет. В акции не участвуют льготные категории граждан.

8 января 2018 года — «Новогодняя перезагрузка — фитнес-марафон» (бесплатное занятие с посетителями). Начало: в 10.00, 18.30 и 19.30.

Расписание работы КС «Первомайский»:

5 января 2018 года — открытый урок по хореографии (классический танец, народный танец). Начало — в 17.00 и 18.00.

5−6 января 2018 года — Рождественский турнир по регби среди юношеских команд. Начало — в 9.00.

Расписание работы ДЕ «Воейков»:

4−9 января 2018 года — Рождественские каникулы по эстетической гимнастике. Время акции 4.01 и 5.01 — с 10.00 до 12.00. Время акции 6.01, 8.01 и 9.01 — с 12.30 до 14.00.

4 января 2018 года — «Ударим по калориям» — кардио-тренировка (инструктор Лукашина Ирина). Начало — в 10.00.

5 января 2018 года — спортивный праздник «Фитнес-марафон» в тренажерном зале и фитнес-зале среди всех желающих от 14 лет с бесплатным посещением сауны (инструктор Лукашина Ирина). Начало — в 11.00.

Расписание работы плавательного бассейна ФОК «Дельфин»:

31 декабря 2017 года — с 7.00 до 20.00. Начало последнего сеанса — в 19.00.

1 января 2018 года — с 12.00 до 22.00.

2−8 января 2018 года бассейн будет работать в обычном режиме с 7.00 до 22.00.

Расписание работы плавательного бассейна ДВС «Сура»:

31 декабря 2017 года — с 9.00 до 21.00. Начало последнего сеанса плавания — в 20.00.

1 января 2018 года — с 10.00 до 22.00.

2−8 января 2018 года — с 07.00 до 22.00.

Расписание работы спортивных объектов ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (п. Ахуны):

Дата График работы легкоатлетического манежа График работы бассейна 31.12.2017 8.00−16.00 8.00−16.00 01.01.2018 - 13.00−22.00 02.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 03.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 04.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 05.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 06.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 07.01.2018 8.00−20.00 8.00−22.00 08.01.2018 8.00−20.00 13.00−22.00

Расписание работы ФОК «Звезда»:

1−8 января 2018 года комплекс работает с 9.00 до 21.00.

Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.