Как будут работать спортивные объекты в праздники

Теннис-центр «Виктория» будет работать по следующему расписанию:
31 декабря 2017 года — с 7.00 до 17.00.
1 января 2018 года — с 12.00 до 22.00.
2 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.
3−4 января 2018 года пройдет Рождественский теннисный турнир среди ветеранов (0+).
5−8 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.
Режим работы плавательного бассейна дворца спорта «Буртасы»:
31 декабря 2017 года — с 7.00 до 20.00.
1 января 2018 года — с 12.00 до 21.00.
2−8 января 2018 года — с 7.00 до 22.00.
Режим работы фитнес-центра дворца спорта «Буртасы»:
1 января 2018 года — выходной день.
2−3 января 2018 года — с 12.00 до 18.00.
4−5 января 2018 года — с 11.00 до 19.00.
6−8 января 2018 года — с 8.00 до 23.00.
Расписание сеансов массового катания в СЗК «Дизель-Арена»:
|
Дата\Сеанс
|
1 сеанс
|
2 сеанс
|
3 сеанс
|
4 сеанс
|
1 января
|
15.00−16.00
|
16.30−17.30
|
|
|
2 января
|
12.00−13.00
|
13.15−14.15
|
14.30−15.30
|
15.45−16.45
|
3 января
|
12.00−13.00
|
13.15−14.15
|
14.30−15.30
|
15.45−16.45
|
4 января
|
14.15−15.15
|
15.30−16.30
|
16.45−17.45
|
|
5 января
|
14.15−15.15
|
15.30−16.30
|
16.45−17.45
|
|
6 января
|
14.15−15.15
|
15.30−16.30
|
16.45−17.45
|
|
7 января
|
14.15−15.15
|
15.30−16.30
|
16.45−17.45
|
|
8 января
|
15.30−16.30
|
16.45−17.45
|
|
С 4 по 8 января 2018 года в СЗК «Дизель-Арена» будут проходить зональные соревнования по хоккею ПФО 2007 года рождения. Матчи (0+) состоятся с 10.00 до 14.00.
На спортивных объектах ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» 1 января 2018 года с 14.00 будет день открытых дверей. Вход — бесплатный.
Расписание работы ДС «Олимпийский»:
6 января 2018 года в 10.00 — старт праздничной эстафеты.
7 января 2018 года — рождественская акция для населения — 50% скидка для посетителей бассейна, получающих услугу за наличный расчет. В акции не участвуют льготные категории граждан.
8 января 2018 года — «Новогодняя перезагрузка — фитнес-марафон» (бесплатное занятие с посетителями). Начало: в 10.00, 18.30 и 19.30.
Расписание работы КС «Первомайский»:
5 января 2018 года — открытый урок по хореографии (классический танец, народный танец). Начало — в 17.00 и 18.00.
5−6 января 2018 года — Рождественский турнир по регби среди юношеских команд. Начало — в 9.00.
Расписание работы ДЕ «Воейков»:
4−9 января 2018 года — Рождественские каникулы по эстетической гимнастике. Время акции 4.01 и 5.01 — с 10.00 до 12.00. Время акции 6.01, 8.01 и 9.01 — с 12.30 до 14.00.
4 января 2018 года — «Ударим по калориям» — кардио-тренировка (инструктор Лукашина Ирина). Начало — в 10.00.
5 января 2018 года — спортивный праздник «Фитнес-марафон» в тренажерном зале и фитнес-зале среди всех желающих от 14 лет с бесплатным посещением сауны (инструктор Лукашина Ирина). Начало — в 11.00.
Расписание работы плавательного бассейна ФОК «Дельфин»:
31 декабря 2017 года — с 7.00 до 20.00. Начало последнего сеанса — в 19.00.
1 января 2018 года — с 12.00 до 22.00.
2−8 января 2018 года бассейн будет работать в обычном режиме с 7.00 до 22.00.
Расписание работы плавательного бассейна ДВС «Сура»:
31 декабря 2017 года — с 9.00 до 21.00. Начало последнего сеанса плавания — в 20.00.
1 января 2018 года — с 10.00 до 22.00.
2−8 января 2018 года — с 07.00 до 22.00.
Расписание работы спортивных объектов ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (п. Ахуны):
|
Дата
|
График работы легкоатлетического манежа
|
График работы бассейна
|
31.12.2017
|
8.00−16.00
|
8.00−16.00
|
01.01.2018
|
-
|
13.00−22.00
|
02.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
03.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
04.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
05.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
06.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
07.01.2018
|
8.00−20.00
|
8.00−22.00
|
08.01.2018
|
8.00−20.00
|
13.00−22.00
Расписание работы ФОК «Звезда»:
1−8 января 2018 года комплекс работает с 9.00 до 21.00.
Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.