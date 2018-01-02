«В очередной раз напомним: это не «заморозка пенсий» и, тем более, не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае, все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме», — сказал руководитель отделения Михаил Буданов.

Он подчеркнул, что мораторий никак не влияет ев возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по личному желанию. Но следует помнить, что менять фонд чаще раза в пять лет — невыгодно, так как это уменьшает инвестиционный доход.

«Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений, как всегда, будут подведены к концу первого квартала 2018-го», — добавил Михаил Буданов.