Куда сходить на новогодние праздники. Афиша мероприятий в Пензе

|
Наименование мероприятия, место проведения
|
Дата, время
|
Новогодние культурные и спортивные развлекательные программы на площади им. В. И. Ленина
|
ежедневно до
15.01.18
|
Новогодние детские праздники у елки на базе образовательных учреждений
|
ежедневно до 07.01.18
|
Новогоднее представление для детей у елки
(МБУ ЦКиД, К. Ф, ул. Ленина, 11А)
|
31.12.17
|
Новогодняя развлекательная программа у Главной Елки города Пензы на площади им. В. И. Ленина
|
31.12.17−01.01.18
23.00−03.00
|
День семейного отдыха
«Новогодний зоопарк»
В программе:
новогоднее представление «Лев-Мороз и компания», показательные кормления
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
|
01.01.18
12.00;
11.00;
13.30;
14.00
|
Новогодний праздник у Елки
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
|
01.01.18
01.00
|
Тематическая акция
«Парк собирает друзей»
(Олимпийская аллея)
|
01.01.18
14.00
|
Массовое гуляние «Новогодняя ночь в Олимпийском»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром Гагарина, 6)
|
01.01.18
02.00
|
Веселые старты «Электронный лабиринт»
(Площадь им. В. И. Ленина)
|
02.01.18
04.01.18
06.01.18
10.01.18
15.00−17.00
|
Экскурсии «Ура! Каникулы!»
по предварительной записи
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
|
02.01.18−08.01.18
|
Новогодний праздник у Елки
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
02.01.18−08.01.18
12.00
|
Новогодняя программа у Елки
«Новогодний игроград»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
02.01.18
16.00
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и родителей в общеобразовательных учреждениях
|
02.01.18−09.01.18
|
Рождественский фестиваль семейных традиций в общеобразовательных учреждениях и физкультурно-оздоровительных комплексах
|
03.01.18−08.01.18
|
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль МБУ ТЮЗ
(«Дом Молодежи», ул. Кирова, 51)
|
03.12.18
10.00,
12.30
|
Киноклуб «Мультик».
Новогодний сборник мультфильмов для детей.
(СП «Заря», ул. Ягодная/Конозаводская, 21/30)
|
03.01.18
11.00
|
Новогоднее представление у елки
«Чудеса под Новый год»
(СП «Маяковский», ул. Сосновая, 8)
|
03.01.18
12.00
|
Развлекательно-игровая программа «Новогоднее путешествие»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
|
03.01.18
12.00
|
Новогодняя программа у Елки
«Чудеса у новогодней елки»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
03.01.18
16.00
|
Показательные кормления
«Привет от Желтой Собаки»
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
|
3.01.18 — 06.01.18
15.00
|
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
|
04.01.18
11.00
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний кросс»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
|
04.01.18
12.00
|
Новогоднее представление для воспитанников эстрадных студий, концерт
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
|
04.01.18
12.00
|
Новогодняя программа у Елки
«Елочки-иголочки»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
04.01.18
16.00
|
Показательное занятие по скандинавской ходьбе
(Площадь им. В. И. Ленина)
|
05.01.18
15.00−17.00
|
Новогоднее представление для детей завода «Биосинтез»
(МБУ ЦКиД, К. Ф, ул. Ленина, 11А)
|
05.01.18−07.01.18
10.00
12.00
|
Благотворительная елка для многодетных и малообеспеченных семей.
(СП «Заря»,
ул. Ягодная/коннозаводская, 21/30)
|
05.01.18
11.00
|
Развлекательно-игровая программа. «Новогодний БУМ»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
|
05.01.18
12.00
|
Новогодняя программа у Елки
«Вечеринка от Снежинки»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
05.01.18
16.00
|
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(Дом Молодежи)
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
|
05.01.18
10.00,
13.00
|
Школьный рождественский концерт учащихся ДШИ «Рождественский пирог»
(МАУ ДО ДШИ «Гармония»,
ул. Антонова, 11А)
|
05.01.18
14.00
|
Концертная программа учащихся ДМШ№ 2
«Рождественская музыкальная гостиная»
(МОУ Лицей № 29)
|
05.01.18
11.00
|
Новогоднее представление для воспитанников студий ансамбля «Вензеля» (МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
|
05.01.18
12.00
|
Праздничное мероприятие
«Рождественская мастерская»
(МБОУ СОШ № 20,
ул. Экспериментальная, 6 А)
|
05. 01.18 10.00
|
Праздничная Новогодняя программа для детей и взрослых «12 месяцев»
(Мкр-н «Заря», ул. Новоселов)
|
06.01.18
13.00
|
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
|
06.01.18
11.00
|
Рождественские гулянья
(ГБУК «Областной Дом народного творчества», ул. Дружбы, 23)
|
06.01.18
13.00
|
Театрализованное представление для жителей микрорайона
«Рождественские забавы»
(СП «Маяковский», ул. Сосновая, 8)
|
06.01.18
15.00
|
Новогодняя программа у Елки
«Волшебство новогодних затей»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
06.01.18
16.00
|
Новогоднее представление «Зимние забавы»
(м-р «Заря», ул. Новоселов)
|
06.01.18
13.00
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
|
06.01.18
12.00
|
Театрализованное представление для жителей микрорайона
«Рождественские забавы»
(площадь СП «Маяковский»,
ул. Сосновая, 8)
|
06.01.18
15.00
|
Рождественский праздник на площади
им. В. И. Ленина
|
07.01.18
11.00
|
Концерт «Рождественские встречи»
(СП «Заря»,
ул. Ягодная/коннозаводская, 21/30)
|
07.01.18
11.00
|
Рождественский концерт ансамбля песни и романса «Легенда» — «Тихая ночь»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
|
07.01.18
14.00
|
«Рождественский праздник»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
07.01.18
16.00
|
Вечер отдыха в клубе любителей танцев «Ностальгия»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
|
07.01.18
17.00
|
Развлекательно-игровая программа «Рождественские игры»
(МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром Гагарина, 6)
|
07.01.18
12.00
|
Новогоднее развлечение с участием театра «Диалог»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», Детский парк)
|
08.01.18
11.00
|
XV творческая встреча учащихся ДШИ «Лира» и ДХШ № 3, посвященная 355-летию основания города Пензы
«Пенза — чудо десятое света!»
(МАУДО ДШИ «Лира», ул. Бумажников, 11)
|
08.01.18
12.00
|
Праздник «Рождественские забавы»
(ТЦ «Рассвет», ул. Калинина, 116)
|
08.01.17
13.00
|
Выставка работ учащихся ДХШ№ 1
им.
|
10.12.17
10.00
|
Спортивное мероприятие: хоккей (финал)
(Площадь им. В. И. Ленина)
|
10.01.18
15.00−17.00
|
Эко-акция «Прощай, елка!»,
спортивно-развлекательная программа
(МАУ ДО ДШИ «Гармония»
микрорайон ГПЗ, ул. Антонова)
|
13.01.18
13.00
|
Квест-игра «Прогулка по парку»
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
|
13.01.18
11.00
|
Зимняя фантазия
«Зимней сказочной порой…»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
13.01.18
16.00
|
Зимние забавы «Развеселый чемоданчик»
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
|
14.01.18
11.00
|
Игровая программа
«На перепутье сказочных дорог»
(МАУ ЦПКиО им.
ул. К. Маркса, 1)
|
14.01.18
16.00
|
Вечер отдыха в клубе любителей танцев «Ностальгия»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
|
14.01.18
17.00
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний микс»
(МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром Гагарина, 6)
|
14.01.18
12.00
|
Церемонии закрытия Дома Деда Мороза с участием Пензенской гильдии Дедов Морозов!
(Площадь им. В. И. Ленина)
|
14.01.18
13.00
|
«Рождественские колядки» — тематический праздник для учащихся, родителей и преподавателей ДМШ № 5
(ДМШ № 5, ул. Луначарского, 9А)
|
16.01.18
17.00
Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.