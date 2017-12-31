Куда сходить на новогодние праздники. Афиша мероприятий в Пензе

Наименование мероприятия , место проведения Дата , время

Новогодние культурные и спортивные развлекательные программы на площади им. В. И. Ленина ежедневно до 15.01.18

Новогодние детские праздники у елки на базе образовательных учреждений ежедневно до 07.01.18

Новогоднее представление для детей у елки (МБУ ЦКиД , К. Ф , ул. Ленина , 11А) 31.12.17

Новогодняя развлекательная программа у Главной Елки города Пензы на площади им. В. И. Ленина 31.12.17−01.01.18 23.00−03.00

День семейного отдыха «Новогодний зоопарк» В программе: новогоднее представление « Лев-Мороз и компания», показательные кормления (МАУ « Пензенский зоопарк», ул. Красная , 10) 01.01.18 12.00; 11.00; 13.30; 14.00

Новогодний праздник у Елки (Детский парк , ул. Кронштадтская , 1А) 01.01.18 01.00

Тематическая акция «Парк собирает друзей» (Олимпийская аллея) 01.01.18 14.00

Массовое гуляние « Новогодняя ночь в Олимпийском» (МБУ ПКиО « Олимпийский», Роллердром Гагарина , 6) 01.01.18 02.00

Веселые старты « Электронный лабиринт» (Площадь им. В. И. Ленина) 02.01.18 04.01.18 06.01.18 10.01.18 15.00−17.00

Экскурсии « Ура! Каникулы!» по предварительной записи (МАУ « Пензенский зоопарк», ул. Красная , 10) 02.01.18−08.01.18

Новогодний праздник у Елки (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 02.01.18−08.01.18 12.00

Новогодняя программа у Елки «Новогодний игроград» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 02.01.18 16.00

Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и родителей в общеобразовательных учреждениях 02.01.18−09.01.18

Рождественский фестиваль семейных традиций в общеобразовательных учреждениях и физкультурно-оздоровительных комплексах 03.01.18−08.01.18

Новогоднее представление вокруг елки и спектакль МБУ ТЮЗ («Дом Молодежи», ул. Кирова , 51) 03.12.18 10.00, 12.30

Киноклуб « Мультик». Новогодний сборник мультфильмов для детей. (СП «Заря», ул. Ягодная/Конозаводская , 21/30) 03.01.18 11.00

Новогоднее представление у елки «Чудеса под Новый год» (СП «Маяковский», ул. Сосновая , 8) 03.01.18 12.00

Развлекательно-игровая программа « Новогоднее путешествие» (МБУ ПКиО « Олимпийский», Роллердром , ул. Гагарина , 6) 03.01.18 12.00

Новогодняя программа у Елки «Чудеса у новогодней елки» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 03.01.18 16.00

Показательные кормления «Привет от Желтой Собаки» (МАУ « Пензенский зоопарк», ул. Красная , 10) 3.01.18 — 06.01.18 15.00

Новогоднее представление вокруг елки и спектакль (МБУ ТЮЗ , ул. Тарханова , 11А) 04.01.18 11.00

Развлекательно-игровая программа « Новогодний кросс» (МБУ ПКиО « Олимпийский», Роллердром , ул. Гагарина , 6) 04.01.18 12.00

Новогоднее представление для воспитанников эстрадных студий , концерт (МБУ « ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова , 1А) 04.01.18 12.00

Новогодняя программа у Елки «Елочки-иголочки» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 04.01.18 16.00

Показательное занятие по скандинавской ходьбе (Площадь им. В. И. Ленина) 05.01.18 15.00−17.00

Новогоднее представление для детей завода « Биосинтез» (МБУ ЦКиД , К. Ф , ул. Ленина , 11А) 05.01.18−07.01.18 10.00 12.00

Благотворительная елка для многодетных и малообеспеченных семей. (СП «Заря», ул. Ягодная/коннозаводская , 21/30) 05.01.18 11.00

Развлекательно-игровая программа. «Новогодний БУМ» (МБУ ПКиО « Олимпийский», Роллердром , ул. Гагарина , 6) 05.01.18 12.00

Новогодняя программа у Елки «Вечеринка от Снежинки» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 05.01.18 16.00

Новогоднее представление вокруг елки и спектакль (Дом Молодежи) (МБУ ТЮЗ , ул. Тарханова , 11А) 05.01.18 10.00, 13.00

Школьный рождественский концерт учащихся ДШИ « Рождественский пирог» (МАУ ДО ДШИ « Гармония», ул. Антонова , 11А) 05.01.18 14.00

Концертная программа учащихся ДМШ№ 2 «Рождественская музыкальная гостиная» (МОУ Лицей № 29) 05.01.18 11.00

Новогоднее представление для воспитанников студий ансамбля « Вензеля» ( МБУ « ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова , 1А) 05.01.18 12.00

Праздничное мероприятие «Рождественская мастерская» (МБОУ СОШ № 20, ул. Экспериментальная , 6 А) 05. 01.18 10.00

Праздничная Новогодняя программа для детей и взрослых « 12 месяцев» (Мкр-н « Заря», ул. Новоселов) 06.01.18 13.00

Новогоднее представление вокруг елки и спектакль (МБУ ТЮЗ , ул. Тарханова , 11А) 06.01.18 11.00

Рождественские гулянья (ГБУК « Областной Дом народного творчества», ул. Дружбы , 23) 06.01.18 13.00

Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы» (СП «Маяковский», ул. Сосновая , 8) 06.01.18 15.00

Новогодняя программа у Елки «Волшебство новогодних затей» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 06.01.18 16.00

Новогоднее представление « Зимние забавы» (м-р « Заря», ул. Новоселов) 06.01.18 13.00

Развлекательно-игровая программа « Новогодний фейерверк» (МБУ ПКиО « Олимпийский», Роллердром , ул. Гагарина , 6) 06.01.18 12.00

Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы» (площадь СП «Маяковский», ул. Сосновая , 8) 06.01.18 15.00

Рождественский праздник на площади им. В. И. Ленина 07.01.18 11.00

Концерт « Рождественские встречи» (СП «Заря», ул. Ягодная/коннозаводская , 21/30) 07.01.18 11.00

Рождественский концерт ансамбля песни и романса « Легенда» — «Тихая ночь» (МБУ « ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова , 1А) 07.01.18 14.00

«Рождественский праздник» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 07.01.18 16.00

Вечер отдыха в клубе любителей танцев « Ностальгия» (МБУ « ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова , 1А) 07.01.18 17.00

Развлекательно-игровая программа « Рождественские игры» (МБУ ПКиО « Олимпийский» Роллердром Гагарина , 6) 07.01.18 12.00

Новогоднее развлечение с участием театра « Диалог» (МБУ « ЦХИ г. Пензы», Детский парк) 08.01.18 11.00

XV творческая встреча учащихся ДШИ « Лира» и ДХШ № 3 , посвященная 355-летию основания города Пензы «Пенза — чудо десятое света!» (МАУДО ДШИ « Лира», ул. Бумажников , 11) 08.01.18 12.00

Праздник « Рождественские забавы» (ТЦ «Рассвет», ул. Калинина , 116) 08.01.17 13.00

Выставка работ учащихся ДХШ№ 1 им. В. Е. Татлина , посвященная Новому году и Рождеству на ж/д вокзале станции « Пенза I» 10.12.17 10.00

Спортивное мероприятие: хоккей ( финал) (Площадь им. В. И. Ленина) 10.01.18 15.00−17.00

Эко-акция « Прощай , елка!», спортивно-развлекательная программа (МАУ ДО ДШИ « Гармония» микрорайон ГПЗ , ул. Антонова) 13.01.18 13.00

Квест-игра « Прогулка по парку» (Детский парк , ул. Кронштадтская , 1А) 13.01.18 11.00

Зимняя фантазия «Зимней сказочной порой…» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 13.01.18 16.00

Зимние забавы « Развеселый чемоданчик» (Детский парк , ул. Кронштадтская , 1А) 14.01.18 11.00

Игровая программа «На перепутье сказочных дорог» (МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского , ул. К. Маркса , 1) 14.01.18 16.00

Вечер отдыха в клубе любителей танцев « Ностальгия» (МБУ « ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова , 1А) 14.01.18 17.00

Развлекательно-игровая программа « Новогодний микс» (МБУ ПКиО « Олимпийский» Роллердром Гагарина , 6) 14.01.18 12.00

Церемонии закрытия Дома Деда Мороза с участием Пензенской гильдии Дедов Морозов! (Площадь им. В. И. Ленина) 14.01.18 13.00