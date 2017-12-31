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Куда сходить на новогодние праздники. Афиша мероприятий в Пензе

31 декабря в 11:24 630 просмотров
, которые будут проходить в Пензе. Они будут интересны и детям, и взрослым.

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Публикуем афишу новогодних и рождественских мероприятий, которые будут проходить в Пензе. Они будут интересны и детям, и взрослым.

Наименование мероприятия, место проведения
Дата, время
Новогодние культурные и спортивные развлекательные программы на площади им. В. И. Ленина
ежедневно до
15.01.18
Новогодние детские праздники у елки на базе образовательных учреждений
ежедневно до 07.01.18
Новогоднее представление для детей у елки
(МБУ ЦКиД, К. Ф, ул. Ленина, 11А)
31.12.17
Новогодняя развлекательная программа у Главной Елки города Пензы на площади им. В. И. Ленина
31.12.17−01.01.18
23.00−03.00
День семейного отдыха
«Новогодний зоопарк»
В программе:
новогоднее представление «Лев-Мороз и компания», показательные кормления
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
01.01.18
12.00;
11.00;
13.30;
14.00
Новогодний праздник у Елки
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
01.01.18
01.00
Тематическая акция
«Парк собирает друзей»
(Олимпийская аллея)
01.01.18
14.00
Массовое гуляние «Новогодняя ночь в Олимпийском»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром Гагарина, 6)
01.01.18
02.00
Веселые старты «Электронный лабиринт»
(Площадь им. В. И. Ленина)
02.01.18
04.01.18
06.01.18
10.01.18
15.00−17.00
Экскурсии «Ура! Каникулы!»
по предварительной записи
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
02.01.18−08.01.18
Новогодний праздник у Елки
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
02.01.18−08.01.18
12.00
Новогодняя программа у Елки
«Новогодний игроград»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
02.01.18
16.00
Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и родителей в общеобразовательных учреждениях
02.01.18−09.01.18
Рождественский фестиваль семейных традиций в общеобразовательных учреждениях и физкультурно-оздоровительных комплексах
03.01.18−08.01.18
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль МБУ ТЮЗ
(«Дом Молодежи», ул. Кирова, 51)
03.12.18
10.00,
12.30
Киноклуб «Мультик».
Новогодний сборник мультфильмов для детей.
(СП «Заря», ул. Ягодная/Конозаводская, 21/30)
03.01.18
11.00
Новогоднее представление у елки
«Чудеса под Новый год»
(СП «Маяковский», ул. Сосновая, 8)
03.01.18
12.00
Развлекательно-игровая программа «Новогоднее путешествие»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
03.01.18
12.00
Новогодняя программа у Елки
«Чудеса у новогодней елки»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
03.01.18
16.00
Показательные кормления
«Привет от Желтой Собаки»
(МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10)
3.01.18 — 06.01.18
15.00
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
04.01.18
11.00
Развлекательно-игровая программа «Новогодний кросс»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
04.01.18
12.00
Новогоднее представление для воспитанников эстрадных студий, концерт
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
04.01.18
12.00
Новогодняя программа у Елки
«Елочки-иголочки»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
04.01.18
16.00
Показательное занятие по скандинавской ходьбе
(Площадь им. В. И. Ленина)
05.01.18
15.00−17.00
Новогоднее представление для детей завода «Биосинтез»
(МБУ ЦКиД, К. Ф, ул. Ленина, 11А)
05.01.18−07.01.18
10.00
12.00
Благотворительная елка для многодетных и малообеспеченных семей.
(СП «Заря»,
ул. Ягодная/коннозаводская, 21/30)
05.01.18
11.00
Развлекательно-игровая программа. «Новогодний БУМ»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
05.01.18
12.00
Новогодняя программа у Елки
«Вечеринка от Снежинки»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
05.01.18
16.00
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(Дом Молодежи)
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
05.01.18
10.00,
13.00
Школьный рождественский концерт учащихся ДШИ «Рождественский пирог»
(МАУ ДО ДШИ «Гармония»,
ул. Антонова, 11А)
05.01.18
14.00
Концертная программа учащихся ДМШ№ 2
«Рождественская музыкальная гостиная»
(МОУ Лицей № 29)
05.01.18
11.00
Новогоднее представление для воспитанников студий ансамбля «Вензеля» (МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
05.01.18
12.00
Праздничное мероприятие
«Рождественская мастерская»
(МБОУ СОШ № 20,
ул. Экспериментальная, 6 А)
05. 01.18 10.00
Праздничная Новогодняя программа для детей и взрослых «12 месяцев»
(Мкр-н «Заря», ул. Новоселов)
06.01.18
13.00
Новогоднее представление вокруг елки и спектакль
(МБУ ТЮЗ, ул. Тарханова, 11А)
06.01.18
11.00
Рождественские гулянья
(ГБУК «Областной Дом народного творчества», ул. Дружбы, 23)
06.01.18
13.00
Театрализованное представление для жителей микрорайона
«Рождественские забавы»
(СП «Маяковский», ул. Сосновая, 8)
06.01.18
15.00
Новогодняя программа у Елки
«Волшебство новогодних затей»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
06.01.18
16.00
Новогоднее представление «Зимние забавы»
(м-р «Заря», ул. Новоселов)
06.01.18
13.00
Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»
(МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром, ул. Гагарина, 6)
06.01.18
12.00
Театрализованное представление для жителей микрорайона
«Рождественские забавы»
(площадь СП «Маяковский»,
ул. Сосновая, 8)
06.01.18
15.00
Рождественский праздник на площади
им. В. И. Ленина
07.01.18
11.00
Концерт «Рождественские встречи»
(СП «Заря»,
ул. Ягодная/коннозаводская, 21/30)
07.01.18
11.00
Рождественский концерт ансамбля песни и романса «Легенда» — «Тихая ночь»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
07.01.18
14.00
«Рождественский праздник»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
07.01.18
16.00
Вечер отдыха в клубе любителей танцев «Ностальгия»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
07.01.18
17.00
Развлекательно-игровая программа «Рождественские игры»
(МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром Гагарина, 6)
07.01.18
12.00
Новогоднее развлечение с участием театра «Диалог»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», Детский парк)
08.01.18
11.00
XV творческая встреча учащихся ДШИ «Лира» и ДХШ № 3, посвященная 355-летию основания города Пензы
«Пенза — чудо десятое света!»
(МАУДО ДШИ «Лира», ул. Бумажников, 11)
08.01.18
12.00
Праздник «Рождественские забавы»
(ТЦ «Рассвет», ул. Калинина, 116)
08.01.17
13.00
Выставка работ учащихся ДХШ№ 1
им. В. Е. Татлина, посвященная Новому году и Рождеству на ж/д вокзале станции «Пенза I»
10.12.17
10.00
Спортивное мероприятие: хоккей (финал)
(Площадь им. В. И. Ленина)
10.01.18
15.00−17.00
Эко-акция «Прощай, елка!»,
спортивно-развлекательная программа
(МАУ ДО ДШИ «Гармония»
микрорайон ГПЗ, ул. Антонова)
13.01.18
13.00
Квест-игра «Прогулка по парку»
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
13.01.18
11.00
Зимняя фантазия
«Зимней сказочной порой…»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
13.01.18
16.00
Зимние забавы «Развеселый чемоданчик»
(Детский парк, ул. Кронштадтская, 1А)
14.01.18
11.00
Игровая программа
«На перепутье сказочных дорог»
(МАУ ЦПКиО им. В. Г. Белинского,
ул. К. Маркса, 1)
14.01.18
16.00
Вечер отдыха в клубе любителей танцев «Ностальгия»
(МБУ «ЦХИ г. Пензы», ул. Леонова, 1А)
14.01.18
17.00
Развлекательно-игровая программа «Новогодний микс»
(МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром Гагарина, 6)
14.01.18
12.00
Церемонии закрытия Дома Деда Мороза с участием Пензенской гильдии Дедов Морозов!
(Площадь им. В. И. Ленина)
14.01.18
13.00
«Рождественские колядки» — тематический праздник для учащихся, родителей и преподавателей ДМШ № 5
(ДМШ № 5, ул. Луначарского, 9А)
16.01.18
17.00

Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.


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