Программа спортивных мероприятий в новогодние дни

В Пензе со 2 по 8 января будет проходить декада спорта и здоровья (0+).

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятия состоятся:

2 января на площади им. В. И. Ленина в 15.00 состоятся веселые старты и электронный лабиринт;

3 января на площади им. В. И. Ленина в 15.00 пройдут соревнования по перетягиванию каната, армреслингу и гиревому спорту, дартсу, мастер-класс по фигурному катанию, а также показательные занятия по скандинавской ходьбе;

3 января в ФОКе «Надежда» в 10.00 — соревнования среди спортивных семей Первомайского района;

4 января на Олимпийской аллее в 10.00 пройдут «Рождественские старты» — традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах;

4 января в МБОУ СОШ № 45 Пензы в 11.00 состоится турнир по хоккею среди команд детей и родителей;

5 января на Олимпийской аллее в 10.00 — ежегодная акция «Зимние забавы»;

6 января в ФОКе «Надежда» в 11.00 состоится открытый Рождественский турнир по настольному теннису;

6 января на улице Новоселов в 11.00 — турнир по хоккею среди дворовых команд;

6 января состоится шахматный турнир среди младших школьников «Волшебное королевство», всех желающих приглашают в библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в 16.00 ;

7 января в дворце спорта «Рубин» в 16.00 — открытый Рождественский турнир по регби среди юношей;

8 января на улице Терновского в 11.00 — спортивно-массовый праздник двора.

Кроме того, для пензенцев в новогодние праздничные дни пройдут мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым. С их расписанием можно ознакомиться здесь.

Возрастные ограничения — 0+