Программа спортивных мероприятий в новогодние дни

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятия состоятся:
2 января на площади им.
3 января на площади им.
3 января в ФОКе «Надежда» в 10.00 — соревнования среди спортивных семей Первомайского района;
4 января на Олимпийской аллее в 10.00 пройдут «Рождественские старты» — традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах;
4 января в МБОУ СОШ № 45 Пензы в 11.00 состоится турнир по хоккею среди команд детей и родителей;
5 января на Олимпийской аллее в 10.00 — ежегодная акция «Зимние забавы»;
6 января в ФОКе «Надежда» в 11.00 состоится открытый Рождественский турнир по настольному теннису;
6 января на улице Новоселов в 11.00 — турнир по хоккею среди дворовых команд;
6 января состоится шахматный турнир среди младших школьников «Волшебное королевство», всех желающих приглашают в библиотеку им.
7 января в дворце спорта «Рубин» в 16.00 — открытый Рождественский турнир по регби среди юношей;
8 января на улице Терновского в 11.00 — спортивно-массовый праздник двора.
Кроме того, для пензенцев в новогодние праздничные дни пройдут мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым. С их расписанием можно ознакомиться здесь.
Возрастные ограничения — 0+