Пензенские школьники сразятся в турнире по настольному теннису

В Пензе пройдет Рождественский турнир по настольному теннису (0+).

Он состоится 6 января в ФОКе «Надежда» школы № 59, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2005−2006, 2007−2008, 2009 годов рождения и младше. Планируется, что на турнир приедут более 60 участников.

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