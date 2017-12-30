Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский «Дизель» расторг контракты с центральными нападающими
В Пензе из-за отсутствия снега перенесли лыжные гонки
«Дизель» уступил сопернику в последнем матче года
В Пензе завершились соревнования по плаванию для детей-инвалидов
В Пензе прошел турнир по спортивной аэробике
В Пензе назвали лучшего спортсмена 2017 года
Минспорта Пензенской области победил во всероссийской акции
Пензенские спортсмены заняли второе место в первенстве по самбо
Пензенский «Зенит» проводит предновогодние соревнования
В Пензе стартовал любительский турнир по хоккею для школьников

Пензенские школьники сразятся в турнире по настольному теннису

30 декабря в 09:47 372 просмотра
(0+).

" data-title="Пензенские школьники сразятся в турнире по настольному теннису — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе пройдет Рождественский турнир по настольному теннису (0+).

Он состоится 6 января в ФОКе «Надежда» школы № 59, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2005−2006, 2007−2008, 2009 годов рождения и младше. Планируется, что на турнир приедут более 60 участников.
.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60