Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий

|
Наименование мероприятия
|
Дата
|
Время
|
Место
|
«Рождественский турнир» по теннису
|
3−4 января
|
09.00
|
г. Пенза,
ТЦ «Виктория»
|
Соревнования по мини-футболу.
Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» в сезоне 2017−2018
|
3−8 января
|
11.00
|
г. Пенза,
ФОК
«Мечта»
ФОК
«Чайка»
|
Областной турнир по шахматам
«Волшебное королевство»
финал
|
4−6 января
|
10.00
|
г. Пенза,
библиотека им М. Ю. Лермонтова
|
Акция «Зимние забавы»
|
5 января
|
10.00
10.00
12.00
|
г. Пенза
Олимпийская аллея
Лицей № 2
«Термодом»
|
Кубок Пензенской области по мини-футболу сезон 2017−2018 гг.
|
4,5,8 января
|
14.00
|
г. Пенза
ФОК ПГСХА
|
Областные соревнования по дартсу
«Кубок Большой восьмёрки»
|
7 января
|
10.00
|
г. Пенза
бильярдный клуб «Олимп»
|
Первенство Пензенской области по лыжным гонкам
|
5−8 января
|
11.00
|
Никольский р-н
г. Никольск
Лыжный стадион
|
Областные соревнования по лыжным гонкам
|
5−8 января
|
11.00
|
Никольский р-н
г. Никольск
Лыжный стадион
|
Кубок Пензенской области по рыболовному спорту (в дисциплине «ловля на мормышку со льда»)
|
6 января
|
Открытие
08.00
|
Мокшанский р-н
с. Рамзай
Чистые пруды
|
Первенство Пензенской области
по греко-римской борьбе
юноши 2001−2002 гг. р.
|
9−11 января
|
11.00
|
г. Кузнецк
ТЦ «Родина»
|
Первенство Пензенской области по легкой атлетике
|
12−13 января
|
Открытие 12.01.18
15.00
|
г. Пенза
манеж УОР
|
Первенство Пензенской области
по греко-римской борьбе
юниоры 1998−2000 гг. р.
|
10−12 января
|
11.00
|
г. Кузнецк
ТЦ «Родина»
|
Первенство Пензенской области по лыжным гонкам
|
12−14 января
|
11.00
|
г. Пенза
стадион «Снежинка»
|
Областные соревнования по лыжным гонкам
|
12−14 января
|
11.00
|
г. Пенза
стадион «Снежинка»
|
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя гонка» (лыжная гонка)
|
12−14 января
|
12.30
|
г. Пенза,
район
ДС «Буртасы»
|
Областной турнир
по мини-футболу среди ветеранов ветераны 1978 г. р. и старше
|
13 января
|
09.00
|
г. Пенза,
ФОК «Спутник»
|
Чемпионат Пензенской области
(мини-футбол, сезон 2017−2018) мужчины
|
13 января
|
14.00
|
г. Пенза
ФОК ПГУАС
|
Первенство Пензенской области
(мини-футбол, сезон 2017−2018) мужчины
|
14 января
|
10.00
|
г. Пенза
ФОК «Звезда»
|
Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг.
2006−2007 гг.
|
6 января
13 января
14 января
|
14.40
16.20
15.00
|
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
ФОК
«Олимп»
|
Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг.
2004−2005 гг.
|
6 января
13 января
14 января
|
13.00
13.50
14.00
|
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
ФОК
«Олимп»
|
Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг.
2002−2003 гг.
|
6 января
13 января
14 января
|
13.50
13.00
13.00
|
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
Бессоновка
ФОК
«Олимп»
|
Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг.
2008−2009 гг.
|
14 января
|
09.00
|
г. Пенза
ФОК
«Спутник»
|
Межрегиональный Рождественский турнир по регби
|
5−7 января
|
5.01.18
11.00
6.01.18
09.00
7.01.18
09.00
|
г. Пенза
стадион
«Первомайский»
ДС «Рубин»
|
Чемпионат Высшей хоккейной Лиги, Всероссийские соревнования
по хоккею Команды Высшей хоккейной Лиги:
«Дизель» — «Челмет»,
«Дизель» — «Спутник НТ»,
«Дизель» - «Горняк».
|
9,11,13 января
|
9,11 января
19.00
13 января
17.00
|
г. Пенза
СЗК
«Дизель-Арена»
|
Первенство России по хоккею с шайбой среди детских команд:
«Дизель» 2004 — «Самара» 2004
«Дизель» 2005 — «Заволжье» 2005
|
13,14
января
|
14.00
09.00
|
г. Пенза
СЗК
«Дизель-Арена»
ВСЛК «Золотая шайба»
Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий
Публикуем афишу спортивных мероприятий, которые будут проходить в Пензе.