Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий

Наименование мероприятия Дата Время Место

«Рождественский турнир» по теннису 3−4 января 09.00 г. Пенза, ТЦ «Виктория»

Соревнования по мини-футболу. Общероссийский проект « Мини-футбол в школу» в сезоне 2017−2018 3−8 января 11.00 г. Пенза, ФОК «Мечта» ФОК «Чайка»

Областной турнир по шахматам «Волшебное королевство» финал 4−6 января 10.00 г. Пенза, библиотека им М. Ю. Лермонтова

Акция « Зимние забавы» 5 января 10.00 10.00 12.00 г. Пенза Олимпийская аллея Лицей № 2 «Термодом»

Кубок Пензенской области по мини-футболу сезон 2017−2018 гг. 4,5,8 января 14.00 г. Пенза ФОК ПГСХА

Областные соревнования по дартсу «Кубок Большой восьмёрки» 7 января 10.00 г. Пенза бильярдный клуб « Олимп»

Первенство Пензенской области по лыжным гонкам 5−8 января 11.00 Никольский р-н г. Никольск Лыжный стадион

Областные соревнования по лыжным гонкам 5−8 января 11.00 Никольский р-н г. Никольск Лыжный стадион

Кубок Пензенской области по рыболовному спорту ( в дисциплине « ловля на мормышку со льда») 6 января Открытие 08.00 Мокшанский р-н с. Рамзай Чистые пруды

Первенство Пензенской области по греко-римской борьбе юноши 2001−2002 гг. р. 9−11 января 11.00 г. Кузнецк ТЦ «Родина»

Первенство Пензенской области по легкой атлетике 12−13 января Открытие 12.01.18 15.00 г. Пенза манеж УОР

Первенство Пензенской области по греко-римской борьбе юниоры 1998−2000 гг. р. 10−12 января 11.00 г. Кузнецк ТЦ «Родина»

Первенство Пензенской области по лыжным гонкам 12−14 января 11.00 г. Пенза стадион « Снежинка»

Областные соревнования по лыжным гонкам 12−14 января 11.00 г. Пенза стадион « Снежинка»

Областные соревнования по спортивному ориентированию « Новогодняя гонка» ( лыжная гонка) 12−14 января 12.30 г. Пенза, район ДС «Буртасы»

Областной турнир по мини-футболу среди ветеранов ветераны 1978 г. р. и старше 13 января 09.00 г. Пенза, ФОК « Спутник»

Чемпионат Пензенской области (мини-футбол , сезон 2017−2018) мужчины 13 января 14.00 г. Пенза ФОК ПГУАС

Первенство Пензенской области (мини-футбол , сезон 2017−2018) мужчины 14 января 10.00 г. Пенза ФОК « Звезда»

Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг. 2006−2007 гг. 6 января 13 января 14 января 14.40 16.20 15.00 г. Пенза ФОК «Центральный» ФОК «Олимп»

Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг. 2004−2005 гг. 6 января 13 января 14 января 13.00 13.50 14.00 г. Пенза ФОК «Центральный» ФОК «Олимп»

Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг. 2002−2003 гг. 6 января 13 января 14 января 13.50 13.00 13.00 г. Пенза ФОК «Центральный» Бессоновка ФОК «Олимп»

Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг. 2008−2009 гг. 14 января 09.00 г. Пенза ФОК «Спутник»

Межрегиональный Рождественский турнир по регби 5−7 января 5.01.18 11.00 6.01.18 09.00 7.01.18 09.00 г. Пенза стадион «Первомайский» ДС «Рубин»

Чемпионат Высшей хоккейной Лиги , Всероссийские соревнования по хоккею Команды Высшей хоккейной Лиги: «Дизель» — «Челмет», «Дизель» — «Спутник НТ», «Дизель» - «Горняк». 9,11,13 января 9,11 января 19.00 13 января 17.00 г. Пенза СЗК «Дизель-Арена»