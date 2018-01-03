Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские семьи поучаствовали в спортивных состязаниях
Пензенцев приглашают на массовые катания на коньках
Программа спортивных мероприятий в новогодние дни
Как будут работать спортивные объекты в праздники
Пензенский «Дизель» расторг контракты с центральными нападающими
Пензенские школьники сразятся в турнире по настольному теннису
В Пензе из-за отсутствия снега перенесли лыжные гонки
«Дизель» уступил сопернику в последнем матче года
В Пензе завершились соревнования по плаванию для детей-инвалидов
В Пензе прошел турнир по спортивной аэробике

Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий

3 января в 17:59 310 просмотров
, которые будут проходить в Пензе.

" data-title="Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий — Пенза-пресс, рунет за день">

Публикуем афишу спортивных мероприятий, которые будут проходить в Пензе.

Наименование мероприятия
Дата
Время
Место
«Рождественский турнир» по теннису
3−4 января
09.00
г. Пенза,
ТЦ «Виктория»
Соревнования по мини-футболу.
Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» в сезоне 2017−2018
3−8 января
11.00
г. Пенза,
ФОК
«Мечта»
ФОК
«Чайка»
Областной турнир по шахматам
«Волшебное королевство»
финал
4−6 января
10.00
г. Пенза,
библиотека им М. Ю. Лермонтова
Акция «Зимние забавы»
5 января
10.00
10.00
12.00
г. Пенза
Олимпийская аллея
Лицей № 2
«Термодом»
Кубок Пензенской области по мини-футболу сезон 2017−2018 гг.
4,5,8 января
14.00
г. Пенза
ФОК ПГСХА
Областные соревнования по дартсу
«Кубок Большой восьмёрки»
7 января
10.00
г. Пенза
бильярдный клуб «Олимп»
Первенство Пензенской области по лыжным гонкам
5−8 января
11.00
Никольский р-н
г. Никольск
Лыжный стадион
Областные соревнования по лыжным гонкам
5−8 января
11.00
Никольский р-н
г. Никольск
Лыжный стадион
Кубок Пензенской области по рыболовному спорту (в дисциплине «ловля на мормышку со льда»)
6 января
Открытие
08.00
Мокшанский р-н
с. Рамзай
Чистые пруды
Первенство Пензенской области
по греко-римской борьбе
юноши 2001−2002 гг. р.
9−11 января
11.00
г. Кузнецк
ТЦ «Родина»
Первенство Пензенской области по легкой атлетике
12−13 января
Открытие 12.01.18
15.00
г. Пенза
манеж УОР
Первенство Пензенской области
по греко-римской борьбе
юниоры 1998−2000 гг. р.
10−12 января
11.00
г. Кузнецк
ТЦ «Родина»
Первенство Пензенской области по лыжным гонкам
12−14 января
11.00
г. Пенза
стадион «Снежинка»
Областные соревнования по лыжным гонкам
12−14 января
11.00
г. Пенза
стадион «Снежинка»
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя гонка» (лыжная гонка)
12−14 января
12.30
г. Пенза,
район
ДС «Буртасы»
Областной турнир
по мини-футболу среди ветеранов ветераны 1978 г. р. и старше
13 января
09.00
г. Пенза,
ФОК «Спутник»
Чемпионат Пензенской области
(мини-футбол, сезон 2017−2018) мужчины
13 января
14.00
г. Пенза
ФОК ПГУАС
Первенство Пензенской области
(мини-футбол, сезон 2017−2018) мужчины
14 января
10.00
г. Пенза
ФОК «Звезда»
Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг.
2006−2007 гг.
6 января
13 января
14 января
14.40
16.20
15.00
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
ФОК
«Олимп»
Первенство Пензенской области по мини-футболу: сезон 2017/2018 гг.
2004−2005 гг.
6 января
13 января
14 января
13.00
13.50
14.00
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
ФОК
«Олимп»
Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг.
2002−2003 гг.
6 января
13 января
14 января
13.50
13.00
13.00
г. Пенза
ФОК
«Центральный»
Бессоновка
ФОК
«Олимп»
Первенство Пензенской области по мини-футболу сезон 2017/2018 гг.
2008−2009 гг.
14 января
09.00
г. Пенза
ФОК
«Спутник»
Межрегиональный Рождественский турнир по регби
5−7 января
5.01.18
11.00
6.01.18
09.00
7.01.18
09.00
г. Пенза
стадион
«Первомайский»
ДС «Рубин»
Чемпионат Высшей хоккейной Лиги, Всероссийские соревнования
по хоккею Команды Высшей хоккейной Лиги:
«Дизель» — «Челмет»,
«Дизель» — «Спутник НТ»,
«Дизель» - «Горняк».
9,11,13 января
9,11 января
19.00
13 января
17.00
г. Пенза
СЗК
«Дизель-Арена»
Первенство России по хоккею с шайбой среди детских команд:
«Дизель» 2004 — «Самара» 2004
«Дизель» 2005 — «Заволжье» 2005
13,14
января
14.00
09.00
г. Пенза
СЗК
«Дизель-Арена»
ВСЛК «Золотая шайба»

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60