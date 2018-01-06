Пензенцев приглашают посетить рождественские ярмарки

В Пензе в преддверии Рождества Христова заработали ярмарки, на которых можно купить разнообразные продукты для праздничного стола.

«Рождество Христово в жизни многих людей занимает важное место, это праздник веры, любви, добра и счастья. По приметам, на рождественском столе должно быть много различных блюд», — отметили в пресс-службе мэрии.

Ярмарки работают по следующим адресам: на ул. Суворова, 120, ул. Кижеватова, 1−3, ул. Попова, 4, ул. Клары Цеткин, 44а, ул. Терновского, 224, Антонова, 9, 3-м пр. Лобачевского и пр. Строителей, 21а.

«Посетителям ярмарок предложена продукция от товаропроизводителей Пензенской области: свинина, говядина, традиционные утка и гусь, мясо птицы, наборы для холодца, фрукты и овощи, молочная продукция, мед и конфеты, сухофрукты, сувенирная продукция», — сообщили в администрации города.