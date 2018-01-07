Вам будет интересно
Наши новости
«Дизель» пополнился двумя экс-игроками из Красноярска
«Дизель» расторг контракт с игроком обороны Ермошенко
Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»
Более 300 пензенцев сдавали нормативы ГТО в «Рубине»
Чем заняться на новогодних каникулах. Афиша спортивных мероприятий
Пензенские семьи поучаствовали в спортивных состязаниях
Пензенцев приглашают на массовые катания на коньках
Программа спортивных мероприятий в новогодние дни
Как будут работать спортивные объекты в праздники
Пензенский «Дизель» расторг контракты с центральными нападающими

В Пензе пройдет турнир по хоккею с мячом

7 января в 17:20 288 просмотров
(0+).

" data-title="В Пензе пройдет турнир по хоккею с мячом — Пенза-пресс, рунет за день">

8 января на площади Ленина в Пензе пройдет турнир по хоккею с мячом (0+).

На катке в борьбе сойдутся команды школьников из Железнодорожного и Октябрьского районов.

Турнир начнется в 11.00. Победителей и призеров соревнований наградят грамотами и сладкими подарками, сообщает пресс-служба горадминистрации.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60