8 января на площади Ленина в Пензе пройдет турнир по хоккею с мячом (0+).

На катке в борьбе сойдутся команды школьников из Железнодорожного и Октябрьского районов.

Турнир начнется в 11.00. Победителей и призеров соревнований наградят грамотами и сладкими подарками, сообщает пресс-служба горадминистрации.