В Пензе появится новый маршрут автобусов (видео)

В 2018 году в Пензе откроют новый маршрут общественного транспорта — № 40. Автобусы малого класса будут курсировать от поселка ЗИФ до магазина «Океан».

Компанию-перевозчика определят по итогам конкурса. Об этом в эфире программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы» рассказала начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, сообщает телеканал «Экспресс».

Кроме того, придется отказаться от двух нерентабельных маршрутов: троллейбусов № 4 и автобусов малого класса № 7, которые следуют от улицы Егорова до остановки «Совхоз-техникум». Также руководство управления рассматривает возможность закрыть маршрут № 86.

«Это тяжелый момент, кончено, но маршрут не востребован. Подвижного состава там должного количества никогда нет, люди жалуются. Мы просто найдем альтернативу, изменим какие-то существующие схемы, но с 86-м мы, наверное, распрощаемся все-таки», — пояснила Юлия Еремина.