84% пензенских выпускников-инвалидов становятся успешными работниками (видео)

Пензенская область — в числе лидеров по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в регионе 21 колледж осуществляет подготовку по инклюзивной системе. Какие же профессии чаще всего осваивают студенты и где потом работают?

Пока одни слушают педагога, другие внимательно следят за движениями рук сурдопереводчика — эта группа инклюзивная. Как провести лабораторное исследование наравне с обычными студентами, узнают слабослышащие и глухие. Для тех, кому непросто понять сложные медицинские термины в программу даже ввели специальный предмет — «жестовый русский язык», сообщает телеканал «Экспресс».

За 23 года базовый медицинский колледж выпустил сотни специалистов — ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня профессионалов здесь готовят по двум специальностям: «лабораторная диагностика» и «ортопедическая стоматология». Инклюзивная система позволяет трудоустраиваться всем выпускникам.

«Когда они общаются со слышащими в одной группе, это позволяет инвалидам по слуху не бояться общения с обычными, а обычным детям позволяет нормально воспринимать инвалидов по слуху. И когда из них кто-то в дальнейшем станет либо заведующим лабораторией, либо начальником клиники — они с удовольствием возьмут таких работников к себе», — сказала директор пензенского базового медицинского колледжа Светлана Шахина.

Ольга Толстова недавно окончила колледж и уже сейчас полученные знания применяет на практике. Девушка работает в приемно-диагностическом отделении клинической больницы № 5. Признается, что занимается тем, о чем мечтала с детства.

«Каждый день я делаю различные виды анализов и заполняю это в бланки. Работать в коллективе очень нравится. Все люди здесь очень отзывчивые и доброжелательные», — поделилась она.

Федеральную программу «Доступная среда» в регионе реализуют с 2011 года. За это время удалось в образовательных учреждениях создать условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширили входные группы, установили пандусы, оборудовали аудитории и закупили специализированное оборудование.

«Расширился спектр специальностей в сфере информационных технологий, которые раньше в силу отсутствия специализированного оборудования для отдельных категорий инвалидов были недоступны. Если раньше перечень профессий для инвалидов ограничивался фотографами и операторами ЭВМ, то теперь их стало намного больше», — сообщил заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Такое среднее профессиональное образование сегодня получают около 200 пензенцев, в том числе дистанционно. 21-летний Кирилл Чирков — будущий юрист. По состоянию здоровья ему сложно посещать лекции в пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса, поэтому всю информацию он получает от педагогов через онлайн-занятия.

«Несмотря на то, что мы люди с инвалидностью, преподаватели нас не особо жалеют, все нормально. Разные преподаватели есть — кто-то построже, кто-то нет. Я думаю интернет консультированием заниматься: сайты, юридическая и психологическая помощь», — рассказал он.

Найти работу в регионе Кириллу Чиркову будет несложно. По информации министерства образования и науки Российской Федерации, Пензенская область — в числе лидеров по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 84% выпускников после получения образования становятся успешными профессионалами.